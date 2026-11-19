El viernes de la semana pasada, miles de pasajeros mexicanos que iban a Estados Unidos descubrieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en muchos otros que la Federal Aviation Administration (FAA) había tomado la decisión de detener los vuelos en todo el país como consecuencia de una falla en la red que conecta sus radares y radiofrecuencias por cambios en la infraestructura. Además, en estos días hubo fallas globales en los servicios de Microsoft 365, de Apple y también en JP Morgan Chase. No sólo fueron los usuarios los que padecieron una interrupción: los funcionarios, espías y analistas de la National Security Agency también experimentaron la suspensión de su servicio de comunicación interna debido a un mantenimiento.

ATAQUES DE IRÁN

Todos estos incidentes han generado mucha inquietud. Se ha especulado que se trata de ataques cibernéticos de Irán o de algún otro actor; sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo negó. En su testimonio por escrito ante la Cámara de Representantes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció que ese país ha atacado cibernéticamente la infraestructura crítica de EU, pero que los incidentes de los últimos días no obedecen a esta situación.

ATAQUES IA

Otra especulación es que podría tratarse de agentes de inteligencia artificial. Max Tegmark, académico del MIT, dijo en X que esto le preocupaba. Retomó un tuit de Roman Yampolskiy, otro especialista, quien se preguntaba si todas estas interrupciones aparentemente no relacionadas en los sistemas son en realidad agentes de IA estableciéndose dentro de la infraestructura cibernética crítica.

PARCHAR SISTEMAS

Una tercera opción, en mi opinión la más probable, es que los agentes de IA generativa están encontrando muchas vulnerabilidades que están siendo parchadas por las empresas más sofisticadas, y en dicha acción sus sistemas han fallado.

DESPREOCUPADOS

Hace casi un mes, Sam Altman, presidente ejecutivo y cofundador de OpenAI, dijo que “el problema que se nos viene encima es algo que no hemos tomado en serio ni como líderes de organizaciones ni como países ni como individuos”. Advirtió que ya no sería suficiente parchar los sistemas. El modelo de seguridad tiene que cambiar para utilizar la IA en la defensa. Después de esta semana, el tema se ha puesto en el centro de la discusión, pero no en el gobierno de México.

REACTIVOS

Desde que Anthropic dio a conocer a principios de abril que Mythos tenía capacidades ciberofensivas emergentes, quedó claro que estamos ante un cambio de paradigma; sin embargo, en México todo sigue igual. El tema sólo se ha tocado una vez en la mañanera, cuando el 28 de octubre le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por la vulnerabilidad de las páginas del gobierno ante las fallas de PHP. Ella respondió que se habían bajado algunas páginas durante un tiempo, pero que se restablecieron.

Es cada día más indispensable que la CNBV, el Banco de México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones establezcan protocolos para prevenir un incidente en el sistema financiero. No son preocupantes los 10 bancos más grandes del país por depósitos, sino aquellos que no tienen los presupuestos necesarios para adaptarse y mitigar los nuevos riesgos. Un ejemplo de estos riesgos es el que señaló el FBI sobre ARTEX, una herramienta de código abierto que le permite a una persona con conocimientos limitados coordinar agentes de IA y comprometer los sistemas informáticos de una empresa en menos de tres horas. Ya ocurrió en Corea del Sur.

RIESGOS TANGIBLES

A septiembre, el seguro de depósitos del IPAB ascendía a 135 mil millones de pesos. Si vulneran al banco 11, 12 y 13 por tamaño de depósitos a la vista, habría que buscar fondos adicionales para garantizarlos, y lo mismo pasaría si vulneran a una decena de bancos de manera simultánea entre la posición 20 y la 30. En un escenario así estaríamos ante una crisis del sistema financiero. O tal vez estoy exagerando y México es invulnerable en ciberseguridad.