La Semana 10 dejó tres figuras al alza: Patrick Mahomes, Chuba Hubbard y Parker Washington, quienes respondieron con actuaciones explosivas. Del otro lado, Tyler Warren y Drake Maye encendieron las alarmas.

Mahomes está jugando como candidato al Regreso del Año. En la victoria 35-13 de Kansas City sobre Atlanta lanzó para 348 yardas y cinco touchdowns, con los que sumó 34.52 puntos de Fantasy en ESPN. Fue el segundo partido consecutivo en el que los Chiefs anotaron al menos 35 puntos y confirma que el quarterback vuelve a ofrecer un techo de élite. Si puedes conseguirlo mediante un intercambio, vale la pena hacer una oferta agresiva.

Hubbard fue el motor de Carolina en el triunfo 20-17 sobre Nueva Orleans. Corrió para 92 yardas, sumó otras 80 por recepción y anotó dos veces, incluida la anotación que puso arriba a los Panthers con 1:51 por jugar. Su producción se tradujo en 34.2 puntos. Ese volumen de participación y su presencia cerca de la zona de anotación lo convierten en una opción atractiva para el cierre de temporada.

La tercera compra es Washington. El receptor de Jacksonville consiguió siete recepciones para 152 yardas y un touchdown en el triunfo 40-23 sobre Tennessee. Sus 28.2 puntos lo ubicaron entre los mejores de la semana. Su actuación obliga a prestarle atención en el mercado: si mantiene este protagonismo, puede dejar de ser una pieza de rotación para convertirse en titular de Fantasy.

En el lado de las ventas, Tyler Warren atraviesa un bache preocupante. Ante Miami recibió tres targets, atrapó dos pases y apenas consiguió una yarda, para sumar alrededor de dos puntos. Es su tercera semana consecutiva con una producción muy por debajo de lo esperado. No significa que debas soltarlo en todas las ligas, pero sí que merece ir a la banca mientras no recupere volumen.

Maye también sufrió un golpe durísimo: apenas sumó tres puntos en ESPN ante Detroit. Completó tres de cuatro pases para 48 yardas antes de abandonar el partido por una lesión en el tobillo. Venía de lanzar tres touchdowns, pero también sufrió tres intercepciones ante Green Bay. Con el reporte de que se perderá varias semanas, es momento de buscar un plan alternativo.

Cerramos con Xavier Worthy, cuyo protagonismo no crece al ritmo de la ofensiva de Kansas City. La explosión de Mahomes no significa que todos sus receptores vayan a beneficiarse por igual. Si Worthy sigue sin consolidar su volumen de juego, lo prudente es dejarlo en la banca; en ligas con poco espacio, incluso puede convertirse en candidato a salir del roster.

Revisa tu roster, adelántate a los waivers y nos leemos el próximo miércoles.