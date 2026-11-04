Momento de olvidar a Lamar

La Semana 8 trae tres compras para negociar y tres ventas que obligan a tomar decisiones. Los tres primeros tienen entre 83% y 98% de rosteraje en ESPN, así que la vía es el intercambio, no el waiver.

Braelon Allen volvió a deslumbrar con los Jets: 21 acarreos para 147 yardas y un touchdown, más dos recepciones para seis yardas, en la derrota 38-33 ante los Raiders. Sumó 22 puntos, casi el doble de su promedio de 11.6. Lleva cuatro juegos consecutivos con buen volumen y acumula 565 yardas terrestres. Su valor dependerá de cómo se repartan los acarreos cuando regrese Breece Hall, pero hoy es una opción interesante para negociar.

Bhayshul Tuten, de los Jaguars, corrió 16 veces para 104 yardas y un touchdown, además de atrapar dos pases para 55 yardas y otra anotación en el 42-7 sobre Indianápolis. Sus 29 puntos reflejan su potencial como corredor de doble amenaza. Sólo en la Semana 1 se quedó sin doble dígito y suma 492 yardas terrestres y seis touchdowns en siete partidos. Es momento de buscarlo antes de que su valor siga subiendo.

Tee Higgins se consolida como un WR2 confiable en Cincinnati, pese a compartir reflectores con Ja’Marr Chase. Contra Tennessee atrapó 10 de 11 pases para 155 yardas y dos touchdowns, con 37 puntos en ESPN. En siete juegos acumula 43 recepciones, 726 yardas y cuatro anotaciones, para un promedio de 19.4 puntos. Es la compra más atractiva de la semana.

Chris Godwin tuvo una tarde para el olvido: cero recepciones y apenas un target en el triunfo 16-0 de Tampa Bay sobre Atlanta, incluso con Emeka Egbuka fuera. No tiene touchdowns en ocho partidos y promedia 6.1 puntos. La producción preocupa, aunque el partido fue atípico porque los Buccaneers apenas intentaron tres pases. Si tienes alternativas, siéntalo; no lo regalaría todavía.

Jeremiyah Love, novato de Arizona, corrió nueve veces para 23 yardas y salió lesionado del tobillo ante Dallas. Tras perderse dos partidos, sigue sin encontrar continuidad: promedia 8.3 puntos y 3.5 yardas por acarreo. Puede ir a la banca mientras se aclara su estado físico y el reparto de acarreos. En ligas profundas, todavía merece paciencia antes de soltarlo.

Lamar Jackson volvió ante Buffalo después de perderse tres juegos y se lesionó el pulgar derecho en la primera jugada. Jesse Minter confirmó que será operado y colocado en la lista de lesionados: estará fuera al menos cuatro partidos y podría perderse el resto de la campaña. Si tienes espacio en IR, consérvalo; si no, liberar el roster puede ser inevitable.

Las lesiones no avisan, pero entre los jugadores libres tampoco duerme. Nos leemos el próximo miércoles.