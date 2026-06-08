La Copa Mundial representa una oportunidad histórica para que México comparta con el mundo la riqueza de su cultura, la diversidad de sus tradiciones y la grandeza de su patrimonio. En ese contexto, surge México en Casa Tlaxcala, una iniciativa concebida para reunir las expresiones más representativas de las 32 entidades federativas y convertir a la Ciudad de México en una gran vitrina de la pluralidad cultural de nuestra nación.

El proyecto nace de la invitación realizada por la Representación del Gobierno del Estado de Tlaxcala en la Ciudad de México a sus homólogas estatales acreditadas en la capital, con el propósito de construir un espacio de promoción conjunta que refleje la diversidad artística, cultural, gastronómica y turística de México ante los millones de visitantes nacionales e internacionales que llegarán al país durante el Mundial, contando con el respaldo de los gobiernos estatales y la participación de las secretarías de Turismo y Cultura.

Desde la inauguración y hasta la clausura del torneo, Casa Tlaxcala será una auténtica ventana de México al mundo. Las entidades federativas compartirán sus expresiones culturales, fortaleciendo la imagen de México como una nación diversa, creativa, hospitalaria y orgullosa de sus raíces.

Esta iniciativa se inscribe plenamente en la visión del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de aprovecharel Mundial como una plataforma para impulsar el desarrollo económico, la promoción turística, el fortalecimiento cultural y la proyección internacional del país. México llega a esta cita global como una nación fuerte, digna y respetada, reconocida por su defensa de la soberanía, su compromiso con la autodeterminación de los pueblos y su histórica vocación de amistad, cooperación y diálogo con todas las naciones del mundo.

Asimismo, el proyecto refleja la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para posicionar a Tlaxcala como un referente nacional en desarrollo social, promoción cultural, turismo, cooperación institucional e innovación gubernamental, fortaleciendo la presencia del estado en los ámbitos nacional e internacional.

Ubicada en la histórica calle de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Casa Tlaxcala cuenta con una ubicación privilegiada dentro de uno de los corredores culturales más importantes del país. Su entorno reúne museos, galerías, instituciones educativas y edificios emblemáticos que la convierten en un punto permanente de encuentro para el arte, la historia y la cultura.

La visión del proyecto es permitir que cualquier visitante pueda recorrer simbólicamente México en un solo lugar. Quien cruce sus puertas tendrá la oportunidad de admirar obras de arte, conocer tradiciones regionales, descubrir destinos turísticos, disfrutar muestras gastronómicas y acercarse a la creatividad que distingue a cada entidad federativa. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, las actividades podrán extenderse al Corredor Cultural San Ildefonso, enriqueciendo la experiencia mediante exposiciones, muestras artesanales, actividades académicas y presentaciones artísticas. A ello se suma la incorporación de Casa Tlaxcala al programa Noche de Museos, ampliando horarios y actividades para públicos diversos.

La relevancia del proyecto también se explica por la apertura internacional impulsada desde Tlaxcala. Países como España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Líbano, Vietnam, China, Singapur, Tailandia y Chile forman parte de una red de vínculos institucionales orientados a promover intercambios culturales, académicos, turísticos y económicos.

México en Casa Tlaxcala representa una evolución natural de esa estrategia de apertura, cooperación y promoción. Mientras el mundo dirige su mirada hacia México durante el Mundial, Casa Tlaxcala se convertirá en un gran escaparate nacional donde convergerán la cultura, la gastronomía, el turismo, el arte y la identidad de las 32 entidades federativas, proyectando a México ante el mundo con orgullo, unidad, confianza y visión de futuro.