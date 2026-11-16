El INE a la calle

Se ha convocado a una manifestación nacional ciudadana para defender la autonomía del INE el próximo 6 de diciembre. Con ese llamado, el INE se suma a la ola de descontento social y político que recorre el estado de ánimo social de la nación. Trabajadores, empleados, maestros, estudiantes, campesinos, productores agrícolas y demandantes de vivienda y servicios urbanos protestan todos los días en todos los rincones del país. Sumados, son millones de mexicanas y mexicanos que expresan su gran descontento por la conducción errática, interesada y corrupta de la 4T.

Ahora el INE también sale a la calle. Tal parece que a la 4T se le olvidó que el INE nació en las calles de México, en las protestas de millones de ciudadanos que reclamaban el fraude electoral de 1988. Morena se olvidó del origen del PRD, partido creado por Cuauhtémoc Cárdenas. Prefiere pensar en una elección, la de 2006, que alegan que fue otro fraude, aunque sea una mentira, porque así exalta la mitología fársica de su líder.

Con ese relato, crean una narrativa que niega lo que realmente está sucediendo en México. Así como Francia e Italia recientemente han visto grandes movimientos por la inconformidad con el rumbo de sus países, igual ocurre en México, aunque sea de otra forma y con contenidos y demandas diferentes. A diferencia de los países europeos, México apenas está despertando a la nueva realidad de ser un país en bancarrota.

Está la expresión política del descontento. Pero ahora viene también la parte económica. El país experimenta esencialmente un estancamiento económico. No crece lo suficiente para dar empleos formales y bien remunerados a su población. La inversión productiva también se encuentra estancada. Por tanto, crece sin freno el empleo informal, siendo alrededor de 54% de empleos, mientras decrece el empleo formal. Lo relevante es que mientras no gozan de prestaciones sociales ni pensiones, tampoco pagan impuestos. Por lo tanto, la recaudación fiscal decrece o se estanca, lo que pone una presión brutal sobre el gasto público. Al mismo tiempo que no hay la recaudación necesaria, el gasto presupuestal se dispara. Los rubros que ocupan una parte preponderante del gasto público son las pensiones contributivas, el pago de intereses sobre la deuda pública nacional y extranjera y los programas sociales. Ante la recaudación fiscal flácida y su negativa a avanzar con una reforma fiscal, el gobierno recurre al endeudamiento. En seis años la deuda pública creció de 10 billones a 18 billones en la actualidad. Hoy se pagan intereses de la deuda, no la deuda. Entre intereses sobre la deuda, los programas sociales y las pensiones, se va 40% del presupuesto federal.

Lo que ocurre ahora en México es el prolegómeno de un estallido político-social en gran escala. Con la decisión de llevar al INE a la calle, se va sumando a las tensiones sociales un nuevo ingrediente. Ese ingrediente es político, y tiene que ver con la exigencia a defender no sólo la limpieza electoral, sino el reclamo al gobierno de respetar las libertades democráticas de los ciudadanos. Como se dijo en el 88: ¡Democracia, ya, patria para todos! Cuando confluyen las demandas económicas y sociales con demandas políticas, todo puede pasar. Ese es el proceso que estamos empezando a presenciar en México. Francia nos abrió los ojos. Italia señaló un camino posible.

El régimen está atrapado con la crisis política del INE, siendo de su propia creación. Ahora piensa evadir su responsabilidad de nombrar un nuevo presidente del Consejo del INE, porque sabe que no pasará la prueba de la opinión pública nombrando a otro morenista en ese puesto. Simplemente dejará a la presidenta interina como solución. A Morena le encantan los órganos electorales incompletos porque son manipulables. Pero la renuncia de Taddei ha sido costosísima para el gobierno. Palacio Nacional amenaza con proponer cambiar el sistema electoral a su favor. A cambio de aceptar un INE semiautónomo, quiere eliminar plurinominales para asegurar su hegemonía. Es otra maniobra desesperada ante el posible espectro de perder las elecciones.

Hoy el descontento social confluye con el malestar político para consolidar un ánimo social de descontento amplio en la antesala de las elecciones del 2027.