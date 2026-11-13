Petro y los sexocontratos

No es la primera vez que escribo sobre él. Algunas de las cosas que he relatado anteriormente en Globalística sobre su persona fueron claros escándalos durante su administración. Es un personaje polémico, escandaloso, hablador, hocicón y populista. Es un exguerrillero del M-19, exmandatario, exsenador, líder de izquierda y activista político colombiano. ¿A quién me refiero? Ni más ni menos que a Gustavo Petro Urrego, quien fuera presidente de Colombia del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026.

Rumores hay muchos y se han documentado a través de sus facetas como senador y presidente. Mismos exfuncionarios cercanos han publicado cartas o comentado con preocupación sobre cuestiones privadas de Petro que se han vuelto de carácter público: excesos, drogas, alcohol, sexoservicios, mujeres, etcétera. Al igual, se han acreditado más de 90 casos/escándalos de corrupción, tráfico de influencias, sobornos o actos que mancharon a su gobierno mientras él fungía como presidente de la República de Colombia.

El tipo no es una perita en dulce ni un angelito. No es ninguna víctima. Ha sido denunciado ante la Fiscalía colombiana junto a uno de sus hijos y personalidades cercanas. Videos, chats, documentos, contratos y declaraciones públicas lo han puesto por años bajo el ojo del huracán. La prensa nacional nunca lo dejó de acosar durante su mandato presidencial ni tampoco Petro cooperó en lo más mínimo al ser siempre polémico o meter la pata. Ahora que terminó recientemente su gestión gubernamental, le ha ido peor. Al menos así lo asumo yo. No sé si venga directamente de su sucesor presidencial, Abelardo de la Espriella, o de la mismísima prensa colombiana, pero hace suponer que se busca hundirlo totalmente o que acabe en la cárcel. Ante esto, Gustavo Petro volvió a ser tendencia desde hace algunos días atrás causando conmoción en toda Colombia. Los escándalos más recientes se sumaron a uno que está generando memes, burlas, críticas, videos, documentos, contratos gubernamentales, investigaciones, debates, columnas, análisis y publicaciones en redes sociales: los sexocontratos con Deicy Jiménez y otras mujeres.

El estallido vino cuando la trabajadora sexual de 26 años, Deicy Jiménez, denunció que durante los últimos cinco años el exmandatario Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos públicos. Además, compraba y transportaba cocaína que llegó a ser consumida por él durante sus encuentros. Mensajes y dos videos se filtraron a diferentes medios nacionales. Al parecer, Jiménez no fue la única pagada con contratos, sino también otras más. Diversos periodistas hablan de entre 30 o 48 mujeres que habrían sido beneficiadas con contratos y puestos de trabajo dentro del gobierno de Petro. Todas eran contactadas mediante perfiles falsos en Facebook o WhatsApp. Las pruebas se han hecho públicas.

Los días han pasado y crece más la bola de nieve. La principal tendencia es Petro y un video donde hace gestos o caras graciosas. Se esperan más chats, videos o mujeres denunciando lo sucedido con el exmandatario.

Lo que se le critica no es tanto que sea un semental o un gigoló, sino el hecho de que usara dinero público y contratos para pagar favores sexuales. Eso es corrupción. Mientras tanto, Gustavo Petro se excusa, patalea, dice que todo es mentira y culpa a la derecha de lo que se está filtrando sobre su persona.

Sinceramente, no veo cómo pueda salir de este nuevo escándalo. La misma Fiscalía colombiana ya abrió carpetas de investigación.

¡Qué vergüenza!