El extremo del abuso contra Sasha Sokol

Resulta increíble que un detestable personaje, muy poderoso por ser un productor de una televisora, siga evadiendo la ley, inclusive con una sentencia firme en su contra. Si la justicia de un país no puede obligar a un delincuente violador de una menor de edad a cumplir una sentencia emitida por un juez y ratificada por todas las instancias judiciales, se pone en serias dudas todo el sistema democrático y de administración de justicia. El extremo ridículo es que no solamente no cumple la sentencia, sino vuelve a mencionar a su víctima y expresa una justificación a la violación, afirmando que las leyes en nuestro país desaprueban lo que él considera una relación legítima. El discurso del sujeto es nauseabundo, en algunos sentidos es, desde luego, peor que el de conocidos criminales como El Chapo o El Mayo.

El tipo produjo un video con la intención de continuar desacreditando a su víctima, usando un lenguaje leguleyo para disfrazar sus nefastas intenciones. Es hora de que la justicia, por lo menos, le ponga un alto y se le aplique absolutamente todo el peso de la ley. Si no lo vemos en la cárcel a corto plazo será un muy mal signo del funcionamiento del sistema de justicia en México.

Uno de los principios de una sociedad democrática es que la ley debe ser observada y cumplida cabalmente por todas y todos sus ciudadanos, sin importar el nivel jerárquico o el poder económico que representen. Es usual en sociedades de democracias avanzadas ver a expresidentes comparecer frente a la autoridad jurisdiccional, lo que impacta a la sociedad en su conjunto en vista del enorme poder que tenía el personaje. En el caso que nos ocupa, ese señor dista mucho de ser un expresidente y parece ser inmune por completo a la acción de la justicia, inclusive haciendo mofa pública de la sentencia. ¿Hasta cuándo podremos tener una justicia eficaz y proporcional? Ojalá que sea pronto. México no aguanta más dilación en ese tema.