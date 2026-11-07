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Prohibición de celulares en las escuelas

Raúl Contreras Bustamante

Raúl Contreras Bustamante

Corolario

Desde hace varios años, diferentes voces en la academia han advertido sobre la volatilidad cognitiva que ocasiona inestabilidad, fragilidad y falta de concentración en los procesos de pensamiento y atención de nuestros niños y jóvenes a causa del uso desmedido de las tecnologías celulares. 

La escuela está concebida como un espacio para la reflexión, la interacción social y el desarrollo del pensamiento crítico; pero ello se ha visto afectado por la irrupción de la tecnología.  

Y es que la hiperconectividad lejos de potenciar la capacidad de análisis de los estudiantes, ha dispersado su atención para el aprendizaje significativo debido al efecto adictivo del uso de redes sociales y la gratificación instantánea que les proporcionan los juegos en internet.

De manera reciente fueron dados a conocer los resultados de la Consulta Nacional Sobre Uso y Regulación de Dispositivos Digitales en Educación Básica. Se trató de un cuestionario a más de 650 mil docentes de todo el país, que arrojó datos contundentes: alrededor de 79% de los maestros reportaron haber observado en sus alumnos dificultades para mantener la atención, recordar información, resolver problemas, regular emociones o afrontar situaciones de frustración, así como cansancio o somnolencia. La principal causa de estos problemas es atribuida al uso excesivo de dispositivos digitales.

Frente a la situación planteada, 81% de las y los maestros apoya una intervención institucional que devuelva a las aulas su naturaleza esencial, como un espacio protector del intelecto y la creatividad.

Frente a ello, con el fin de combatir esta problemática y salvaguardar el interés superior de la niñez, el gobierno federal emitió un acuerdo para que a partir del 3 de noviembre de este año se aplique una restricción absoluta en el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar —incluyendo los periodos de recreo— en todas las escuelas de educación básica —públicas y privadas— de todo el país.

En cuanto a la educación media superior y educación superior, el acuerdo establece que se fomentará el uso responsable de dichos dispositivos inteligentes, mediante procesos de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa, respetando la autonomía universitaria.

La determinación adoptada por México se suma a la tendencia internacional, donde diversos países como Francia, Italia, España, Portugal, Reino Unido y Países Bajos ya han restringido el uso de estos dispositivos en las aulas para combatir la baja en los rendimientos escolares y frenar los casos de acoso escolar digital.

Las acciones tomadas por la autoridad son de suma relevancia, pues lejos de constituir una medida punitiva o una restricción caprichosa a las libertades de los estudiantes se busca que los maestros estimulen aquello que las máquinas nunca podrán ofrecer: acompañamiento, diálogo, orientación, discusión, interacción humana, formación de criterio y desarrollo armónico. 

Nunca habíamos tenido acceso a tanta información. Sin embargo, más información no significa necesariamente mayor conocimiento. Los docentes deberán enseñar a los alumnos para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías de manera responsable, crítica y creativa.

La idea central puede formularse así: vivimos en una época en la que las máquinas pueden producir respuestas; la educación debe enseñar a las personas a construir criterio.

Como Corolario, la frase del filósofo Byung-Chul Han: “Vivimos la era del smartphone: conectados a la red, desconectados de la vida.”

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