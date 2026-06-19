MITO

“Las personas ciegas no pueden trabajar”.

Uno de los mitos más perniciosos para las personas desprovistas de la vista, sea de nacimiento o a consecuencia de una enfermedad o un accidente, es la afirmación de que ya no podrán trabajar.

CONSECUENCIA

Éste, como muchos otros mitos, ignora la monumental capacidad que tiene el ser humano para enfrentar diversos problemas o enfermedades que, teóricamente, limitan su capacidad para actuar junto con las personas con todas sus facultades físicas y mentales funcionando. Lamentablemente, son los familiares y amigos de quien sufre ceguera quienes compadecen al ciego y lo consideran inútil, incapaz de valerse por sí mismo, y no hacen nada para solucionar su problema.

Incluso en la literatura siempre encontraremos a una persona ciega que es incapaz o tiene conflictos derivados de su ceguera, no trabaja, es pobre y eso nos mueve a compadecerla.

A nivel mundial, siete de cada diez personas ciegas o con discapacidad visual severa se encuentran sin empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organizaciones de invidentes reportan tasas de inactividad y desempleo que oscilan entre 70 y 75 por ciento.

En México, las cifras de inclusión son similares; sólo alrededor de 30% de las personas con alguna discapacidad logran un empleo digno, mientras que más de 70% enfrenta desempleo o inactividad.

REALIDAD

Frente a las cifras antes señaladas, se podría pensar que hay pocas

oportunidades de trabajo para quienes sufren ceguera, pero es admirable ver cómo pueden tener acceso a diversas actividades como:

Atención al cliente y centros de ventas: puestos como recepcionista, operador de telemarketing o representante de servicio al cliente son muy viables mediante el uso de lectores de pantalla.

Administración y tecnología: gestión de datos, asistencia administrativa y programación.

Área de la salud: terapeutas, psicólogos y fisioterapeutas.

Educación e idiomas: docencia, consultoría y traducción

Existen diversas empresas que ofrecen estas oportunidades, así, tenemos a

Indeed:publica vacantes en la CDMX exclusivas para personas con discapacidad visual en empresas corporativas y de servicios (ej. BBVA).

OCC Mundial: cuenta con un filtro directo para buscar ofertas dirigidas a personas con discapacidad visual en la Ciudad de México.

Incluyeme.com.mx: organización especializada en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en todo el país.

Existen también alianzas y redes empresariales: Éntrale: alianza impulsada por el Consejo Mexicano de Negocios que conecta a talentos con discapacidad con grandes empresas como GNP Seguros, Grupo Lala y Cinépolis.

Instancias de Apoyo en CDMX:Indepedi CDMX: El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México ofrece programas de incorporación laboral y apoyo al autoempleo.

Otras empresas ofrecen capacitación y oportunidades específicas: CINIA - Con el poder humano: empresa socialmente responsable que emplea a personas con discapacidad (incluyendo discapacidad visual) en áreas operativas, telemarketing y cobranza. Fundación Mapfre México: gestiona programas como el proyecto Ágora, facilitando pasantías y la inserción laboral definitiva para personas con baja visión en diferenciar entre la luz y la oscuridad.

O sea que, frente a un problema que se puede antojar insoluble, existen cada día más oportunidades para quien sufre ceguera. Es admirable lo que puede lograr un individuo falto de la vista cuando surgen oportunidades para vivir plenamente. Y usted, estimado lector, que disfruta plenamente de su visión, deberá cuidar sus ojos. Si sufre de diabetes tendrá que cuidar su control glucémico porque pueden dañar sus ojos; acudir al oftalmólogo cuando tenga el menor problema: dolor ocular, visión borrosa, pérdida de la visión.

Los ojos son un tesoro, debemos cuidarlos siempre.