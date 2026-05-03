Narcogobierno desenmascarado

Te observan, te critican, te envidian y al final te imitan.

Pablo Escobar

Como todos los países del mundo, aquí hemos tenido siempre presencia de malhechores, pero la impunidad, la ignorancia y la connivencia, hizo que esos grupos crecieran, se organizaran y se convirtieran en los más siniestros grupos delincuenciales, que abarcan a todas las actividades del país. Los nombres de esos cárteles pueden variar, pero su objetivo principal es el mismo: medrar ignorando las leyes, amenazar y asociarse con políticos, usando los métodos más violentos para logarlo.

En los últimos años, en especial desde que el señor que ya no está tomó la Presidencia, hemos conocido y denunciado a los cárteles de la droga, a los cobradores de derecho de piso, a los secuestradores, a los violadores y a los asesinos que dejan los cadáveres en campos de exterminio, y muchos funcionarios de la 4T están coludidos con el narco. Investigadores, analistas y expertos han escrito libros enteros sobre el problema, pero siempre han sido ignorados, incluso atacados por “publicar falsedades y mentiras”.

Muchas denuncias han ido al cesto de la basura, pero en abril de este año, el Departamento de Justicia de Tribuna de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un documento que copio por ser de interés para todos:

Acta de acusación formal (superseding indictment) presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Puntos clave del documento Acusados principales: señala directamente al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Cargos: se les acusa de delitos graves como narcotráfico (importación masiva de drogas), posesión ilícita de armas y asociación delictuosa.

Vínculos criminales: el documento alega que estos funcionarios recibieron sobornos masivos para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con libertad y éxito.

Acciones específicas: se menciona que, a cambio de apoyo político y electoral en 2021, los funcionarios prometieron colocar a personas afines al cártel en puestos estratégicos del gobierno estatal.

Lista de implicados mencionados según el acta judicial (expediente 23 Cr. 180 (KPF)), los señalados son: Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa), Enrique Inzunza Cázares (senador), Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (Cholo), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (Tornado), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (Juanito).

Sí, estimado lector: la acusación (monda y lironda) hacia el gobernador y otros delincuentes es imposible de impugnar, sus delitos son: narcotráfico, posesión ilícita de armas y asociación delictuosa, recepción de sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa.

¿Qué hizo la señora Presidenta?, frente a esta acusación formal con nombres y detalles de los acusados sólo se dedicó y se ha dedicado a negar, negar todo, desviar la atención y acusar al expresidente Calderón, y escudarse en lo que ella llama soberanía, para no enfrentar la realidad.

Pero llegó el tiempo, y el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya se dio cuenta que su presencia era nefasta y su permanencia dañina para la Cuatroté, y decidió pedir licencia a la gubernatura, pero el daño ya está hecho.

Todo este triste espectáculo y el conocimiento de que otros gobernadores y muchos presidentes municipales deben su puesto a los cárteles, confirman, pase lo que pase en los próximos días y meses, que México es un narcoestado, lo sabemos los mexicanos y lo sabe el mundo.