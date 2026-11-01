La corrupción de la señora Taddei y…

Comalada de millonarios.

Emilio Portes Gil

Desde hace tiempo, los mexicanos hemos conocido a políticos que llegan pobres y salen ricos, hoy, los avances en la tecnología les permiten usar sofisticados métodos para ocultar sus fechorías, tal es el caso de la señora Guadalupe Taddei que renunció cuando se evidenciaron sus actividades ilícitas en el INE. Ya no pertenece a Morena, pero su herencia afectará gravemente al INE, y por eso diversos grupos piden juicio y condena para ella.

Pero éste no es un caso aislado, porque en todas las áreas de la administración hay múltiples evidencias de fraudes, desviación de recursos, nepotismo y ocultamiento de datos; ya lo dijo Carlos Hank González: “Un político pobre, es un pobre político”.

La lista es tan grande que no puede caber en estas líneas; pensemos en Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropeza hizo todo lo posible por destruirla y al mismo tiempo se enriqueció como nunca; y al cambiar el sexenio, orondo se fue al Infonavit, en donde sigue haciendo lo que sabe: robar y destruir la institución. Pemex reportó una pérdida de 2 mil 288 millones de dólares, y el huachicol, tanto el robo directo de combustible como el huachicol fiscal, crean pérdidas superiores a 1.15 billones de pesos.

El sistema de salud está enfermo. Este problema, originado desde 2018 con la desaparición del Seguro Popular y la transición hacia otros esquemas generan incertidumbre, fragmentación en la atención y dudas sobre la unificación de los servicios de salud proyectada para 2028. El gasto público en salud (entre 2.3% y 2.9% del PIB) se mantiene muy por debajo de 6% recomendado por la OCDE, reflejándose en déficit de camas, escasez de fármacos y materiales básicos (como jeringas) en hospitales públicos, obligando a los pacientes a adquirirlos por su cuenta; el personal médico y sindicalizado ha realizado manifestaciones y exige la regularización de sus plazas, mejores condiciones salariales y abasto garantizado para poder atender a la población.

El AIFA continúa operando muy por debajo de sus metas: durante el primer semestre registró 3.4 millones de pasajeros, en lugar de los 8.3 millones proyectados; mientras que el AICM movilizó 21.9 millones de usuarios. El AIFA promedia entre 180 y 200 vuelos diarios, cuando el AICM supera los mil vuelos diarios. La terminal ha requerido subsidios gubernamentales debido a que no ha alcanzado el volumen proyectado de 20 millones de pasajeros anuales.

La refinería Olmeca (Dos Bocas) en Tabasco designó a Andrea González Hernández como nueva directora ejecutiva tras los errores de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Sus accidentes e incidentes que han afectado su producción; como los incendios en planta coquizadora del 9 y 10 de abril y el del 24 de junio que tuvieron que suspender actividades; Dos Bocas tiene errores de origen que seguirán causando problemas.

Estos son sólo algunos ejemplos en los que se evidencia la incapacidad, ignorancia o corrupción de quienes tienen el mando de organismos fundamentales para la vida nacional; la señora Taddei así como sus colaboradores.

Y ¿qué hace la FGR?; su titular, Ernestina Godoy Ramos, tiene por función investigar y perseguir los delitos del orden federal, procurar justicia y combatir la impunidad; asimismo encabeza el Ministerio Público de la Federación para investigar delitos, presentar acusaciones ante el Poder Judicial, prevenir los delitos y proteger a las víctimas.

Pero frente a todos estos errores, delitos, corrupción, connivencia con los cárteles de la droga, la señora Ernestina está en silencio: ni una denuncia ni un citatorio ni una detención de los delincuentes de Morena, por lo que seguiremos cuesta abajo.

Esto es gravísimo: la corrupción de Morena y la indolencia de la FGR confirman que vivimos una estúpida narcodictadura, por lo que urge que los mexicanos que amamos la justicia y la libertad, alcemos la voz de mil maneras para cambiar todo, ¡ya!

Quienes amamos a México somos más, con el apoyo de la oposición de todos los partidos y la coordinación de acciones, podremos lograrlo; usted, estimado lector, también tiene tarea: denuncie, critique, proponga.