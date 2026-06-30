Australia y México: una amistad con futuro

Hace tres años regresé a México como embajadora de Australia. No era mi primera asignación en el país y volver después de diez años ha sido profundamente gratificante. Regresé con mi familia y una de las mayores alegrías ha sido mostrarle a mi hija el país donde nació (sí, ¡es mexicana de nacimiento!).

Al acercarse el final de mi misión diplomática, quisiera compartir algunas reflexiones sobre una relación bilateral que, a 60 años de su establecimiento, se ha fortalecido gracias a valores compartidos, intereses comunes y una visión de un futuro más abierto, inclusivo y próspero. La historia de esta relación está plasmada en una exposición alrededor de nuestra embajada: ¡los invito a visitarla!

Durante mi tiempo en México, la relación económica se ha fortalecido con un aumento de la inversión australiana, siendo Australia el tercer mayor inversionista en México en el primer trimestre de 2026. Ejemplos destacados incluyen la participación de Woodside en el proyecto Trion en el golfo de México, cuya inauguración atendí en marzo, así como las contribuciones de Aleatica y Macquarie en importantes inversiones en infraestructura carretera y energías renovables.

El comercio bilateral ha crecido notablemente desde la última vez que estuve en México, con un incremento de 500%, impulsado por el CPTPP. El comercio y la inversión de Australia en México han hecho a ambos países más prósperos y han contribuido a alcanzar el ambicioso Plan México del gobierno mexicano. Agradezco a nuestros socios, Comce y el Consejo Empresarial Australia-Nueva Zelanda-México (ANZMEX), quienes han ayudado a promover este crecimiento.

Australia y México están comprometidos con el multilateralismo, reconociendo la importancia del sistema multilateral para proteger y promover nuestros intereses. Durante el año de la Presidencia de México en MIKTA en 2024, fue un honor recibir al presidente de la Cámara de Representantes, el honorable Milton Dick MP, y ver a parlamentarios de alto nivel impulsar prioridades de MIKTA, como el fortalecimiento del sistema multilateral, el cambio climático y la cooperación para el desarrollo, entre otras. Con la Presidencia de Australia en MIKTA en 2026, he disfrutado explorar diversas formas para promover aún más a MIKTA con los mexicanos.

Los derechos humanos son otra prioridad compartida importante. En 2025-2026 tuve el gusto de copresidir, junto con Uruguay, la Mesa Redonda de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género, con el apoyo de ONU Mujeres, trabajando con numerosos actores mexicanos tanto a nivel federal como estatal. En 2024, nuestra exembajadora para la Igualdad de Género, Stephanie Copus Campbell, visitó México en dos ocasiones para desarrollar estrategias conjuntas para hacer frente a los retrocesos en materia de género y explorar nuevas formas de promover los derechos de las mujeres.

Nuestro compromiso compartido con los derechos de los pueblos indígenas se fortaleció con una importante visita del Instituto Australiano de Estudios de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres en 2024, seguida de una visita recíproca del INPI en 2025, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en la preservación de la cultura y las lenguas indígenas.

Ha habido muchos momentos memorables, pero los más valiosos han sido las visitas a los proyectos de desarrollo de la embajada, implementados a través de nuestro Programa de Ayuda Directa: desde el apoyo a migrantes, aquí en la Ciudad de México, hasta artesanos en zonas rurales de Puebla y Oaxaca, y estudiantes de secundaria en Quintana Roo. Poder hacer una pequeña diferencia y conocer a mexicanos de todas las regiones del país ha sido una gran alegría.

¡Gracias, México, y hasta luego!

Comentarios: downunder.mexico@dfat.gov.au Facebook, IG y X: @AusEmbMex

*Embajadora de Australia en México