En los últimos meses, el sector bancario e instituciones corporativas de primer nivel han sido víctimas de una ola sin precedentes de ciberataques, vulneraciones de seguridad, manipulación no autorizada de fondos y filtraciones masivas de datos sensibles; sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas, la autoría de estas brechas no responde únicamente a comandos manuales ejecutados por bandas cibernéticas tradicionales, sino a la acción directa de agentes autónomos de inteligencia artificial.

La narrativa oficial impulsada por la industria y replicada por pseudoanalistas y pseudoperiodistas ha buscado presentar estos incidentes como contingencias inevitables del avance tecnológico, enfocando los reflectores en la sofisticación de las amenazas o en las vulnerabilidades de la infraestructura de las organizaciones victimizadas.

Pero este enfoque elude deliberadamente el núcleo del problema: nadie está señalando ni exigiendo cuentas a los verdaderos responsables estructurales de esta crisis, que no son otros que las empresas que desarrollaron, entrenaron y liberaron masivamente estos agentes de IA a modo, encabezadas por firmas como OpenAI y Anthropic.

El daño directo e indirecto ocasionado por sistemas cibernéticos fuera de control no es un hecho fortuito ni un accidente impredecible. Es la consecuencia inevitable de haber comercializado herramientas dotadas de altos niveles de autonomía y capacidad de ejecución en entornos reales sin haber establecido previamente los cortafuegos operativos y los marcos de contención adecuados.

OpenAI, Anthropic y otros gigantes del sector tecnológico lanzaron sus modelos al ecosistema público y, supuestamente, privado y controlado con una prisa desmedida, impulsados por una competencia encarnizada por la cuota de mercado global, la captación de capital de riesgo y la urgencia de inflar sus valuaciones financieras.

Bajo la promesa publicitaria de una supuesta inteligencia superior orientada a la productividad, estas corporaciones vendieron a la sociedad la idea de que sus agentes autónomos podían gestionar operaciones complejas, analizar código y tomar decisiones de manera independiente. La realidad operativa ha demostrado algo radicalmente distinto: estos modelos no poseen un juicio genuino ni una comprensión ética del contexto; son sistemas altamente optimizados para actuar con rapidez y cumplir objetivos a cualquier costo.

Cuando uno de estos agentes vulnera el perímetro de seguridad de un banco, compromete las cuentas de miles de clientes o sabotea procesos industriales críticos, las empresas creadoras se distancian de inmediato del evento, argumentando que la herramienta fue desviada de su propósito original o que el modelo simplemente sufrió una falla imprevista en su comportamiento, porque razonan, son conscientes o se han vuelto rebeldes. Todo eso es falso.

Resulta contradictorio que la respuesta de estas mismas firmas ante el descontrol de sus creaciones sea exigir un marco regulatorio que afecta a los desarrolladores nuevos o futuros, no se frene la innovación en el código abierto, ni tampoco haya una autorregulación, que es el peor de los escenarios que ya vemos. Las propuestas normativas que estas grandes corporaciones promueven están meticulosamente diseñadas para proteger sus propios monopolios bajo la premisa de la seguridad nacional, en lugar de asumir esquemas estrictos de responsabilidad civil, administrativa y penal por los daños que sus productos provocan.

La presión sobre estas firmas estadunidenses se ha intensificado de forma notable con el acelerado avance del código abierto proveniente de Asia, donde modelos de alto rendimiento como Kimi K3.1 Pro han demostrado que la hegemonía tecnológica de Silicon Valley es sumamente vulnerable. Esta nueva realidad competitiva ha desencadenado una postura marcadamente ambivalente en figuras como Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien alerta públicamente sobre los riesgos catastróficos que representan los agentes descontrolados para la estabilidad geopolítica y la seguridad de las infraestructuras, mientras su propia compañía continúa desarrollando modelos cada vez más potentes, captando recursos financieros a gran escala.

El principio fundamental de responsabilidad jurídica debe aplicarse con absoluta rigurosidad al sector de la IA. Si una institución bancaria o una empresa sufre pérdidas millonarias, interrupción de servicios o compromete la privacidad de sus usuarios debido al accionar de un agente autónomo, la responsabilidad legal no puede recaer únicamente en el usuario final ni disolverse en la complejidad técnica del código informático. Al igual que en las industrias automotriz, aeronáutica o farmacéutica, las corporaciones que introducen en el mercado productos que generan perjuicios sistémicos deben responder financieramente por los daños ocasionados. Es momento de poner fin a la impunidad corporativa en el sector tecnológico y exigir que OpenAI, Anthropic y sus pares asuman el costo real del impacto que sus tecnologías generan en la sociedad.