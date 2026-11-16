Tablero sin arquitecto

Durante aproximadamente año y medio llevo comentando que lo único que ha mantenido avante el desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha sido el financiamiento circular, el humo que venden sus empresarios y la mala capacidad de análisis de los pseudoexpertos en tecnología que replican las palabras de los supuestos visionarios.

Lo cierto es que una demanda insaciable de poder de cómputo capaz de justificar inversiones históricas y valoraciones estratosféricas sorprendía a los ciegos que no ven que todo era un truco publicitario. La salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia no sólo cierra una era corporativa, también deja al descubierto los engranajes de una ingeniería financiera tan sofisticada como frágil, obligando a toda la industria de la IA generativa a enfrentar su primera prueba de realidad sin red de seguridad.

Para comprender la magnitud de este punto de inflexión, es indispensable observar cómo se construyó el flujo de capital que alimentó el auge reciente. A diferencia de otras revoluciones tecnológicas impulsadas por el entusiasmo del consumidor minorista, este ciclo fue sostenido por un círculo cerrado de magnates y corporaciones consolidadas. En ese ecosistema, el principal proveedor de hardware actuó como el verdadero banco central de la industria.

La lógica del financiamiento circular era impecable en el papel: el dinero salía de las arcas del fabricante en forma de inversiones estratégicas, respaldo financiero y acuerdos preferenciales (u obligados) hacia los laboratorios de modelos fundacionales y las plataformas de nube, para regresar de inmediato registrado como ingresos récord por la compra de procesadores y el alquiler de centros de datos. Huang fue la mente detrás de esta maquinaria, porque entendió antes que nadie que, ante el riesgo de una saturación temprana o el avance de chips diseñados a medida por las propias grandes tecnológicas, la oferta debía fabricar su propia demanda.

Al inyectar liquidez y garantías en sus propios clientes, mantuvo los procesadores operando al máximo de su capacidad, sostuvo márgenes extraordinarios y proyectó ante Wall Street una sensación de escasez permanente. El problema de todo circuito cerrado es que depende de la confianza en quien sostiene la batuta. Sin su fundador negociando acuerdos titánicos a puerta cerrada, el grifo del financiamiento cruzado enfrenta una auditoría inevitable.

Lo que viene ahora para la IA generativa es una transición abrupta desde la euforia de la escala hacia la disciplina de la rentabilidad. El primer síntoma ya es visible en la propia naturaleza del producto: a diferencia de las plataformas digitales de décadas anteriores, los modelos generativos carecen de efectos de red que atrapen al usuario. No existe un monopolio natural, cambiar de un asistente a otro cuesta apenas unos segundos y, paradójicamente, cuanto más avanzan los modelos de vanguardia, más útiles y suficientes resultan las versiones anteriores o de código abierto para la inmensa mayoría de las tareas cotidianas. Para el usuario común, si el modelo de hace unos meses resuelve el problema a una fracción del costo, pagar por la última frontera tecnológica deja de tener sentido.

Esta dinámica golpea directamente el corazón económico de los laboratorios independientes. Hasta ahora, el gasto de capital superó el billón de dólares y las proyecciones apuntan a 6 billones hacia finales de la década, mientras los ingresos reales del sector apenas rozan los 300 mil millones. Para justificar semejante despliegue de infraestructura —máxime cuando los procesadores se desgastan y pierden vigencia en cinco o seis años—, la industria necesitaría multiplicar sus ingresos entre cinco y diez veces, alcanzando 2 o 3 billones de dólares anuales. Sin los subsidios implícitos de su principal proveedor, los desarrolladores tendrán que abandonar la carrera ciega por el tamaño de los parámetros y concentrarse en la eficiencia algorítmica, los modelos pequeños especializados y casos de uso que paguen sus propias facturas.

Esto nos lleva al desenlace de la llamada burbuja de la IA. Como ocurrió con los ferrocarriles, la electricidad o la fibra óptica, el estallido financiero no significará la desaparición de la tecnología, que seguirá transformando la productividad global. Sin embargo, el ajuste financiero presenta rasgos inéditos y peligrosos. Por un lado, gran parte de la inversión reciente ya no se financia con flujo de caja excedente, sino mediante deuda, crédito privado y vehículos fuera de balance con escasa transparencia. Por otro, casi tres cuartas partes del gasto en centros de datos se diluyen en importaciones de equipo asiático, con un impacto directo modesto en la economía local, mientras el verdadero motor del consumo ha sido el efecto riqueza derivado de una capitalización bursátil inflada.

Cuando el mercado ajuste sus expectativas y la rotación de capital castigue las valoraciones sin sustento operativo, el impacto no necesariamente provocará un colapso bancario tradicional, pero sí una purga severa entre las empresas más apalancadas. La salida del arquitecto que diseñó el financiamiento circular marca el instante exacto en que la IA deja de ser una promesa financiada a crédito para convertirse en un negocio que tendrá que demostrar cuánto vale realmente.