Meta se burló de todos otra vez

Es un chiste. Uno de muy mal gusto que ya ni siquiera causa gracia, sino una profunda indignación. Otra vez nos quieren vender la narrativa de la “justicia regulatoria” en Estados Unidos, presentándonos acuerdos multimillonarios como si fueran el freno definitivo a la voracidad de Silicon Valley.

La noticia retumbó en los titulares globales: Meta acordó pagar nada menos que 18 mil millones de dólares para resolver una catarata de demandas colectivas y de decenas de estados en Estados Unidos que la acusan, formalmente y con pruebas en mano, de haber diseñado deliberadamente plataformas como Facebook e Instagram para volver adictos a los niños, adolescentes y adultos a su scroll infinito.

¿18 mil millones suena a mucho? Para el común es una cifra estratosférica, inalcanzable. Pero pongamos las cosas en su justa dimensión financiera, ésa que a Mark Zuckerberg y a sus accionistas les saca una sonrisa a puerta cerrada. Meta genera decenas de miles de millones de dólares en ganancias netas al año. Pagados a lo largo de un periodo extendido de diez años, 18 mil millones representan apenas unos tres o cuatro meses de sus utilidades anuales. No es un castigo, es simplemente el costo de hacer negocios. Es pagar la caseta de peaje para seguir operando impunemente.

Y lo peor no es la cifra, sino la receta paliativa con la que pretenden lavarse las manos: restringir el uso a dos horas diarias para menores, bloquear las aplicaciones de medianoche a seis de la mañana o permitir notificaciones limitadas en horario escolar. Por favor. ¿De verdad alguien en Menlo Park cree que apagar la pantalla a la medianoche resuelve el problema de fondo?

Las soluciones cosméticas y los parches de “bienestar digital” no van a quitar la adicción a las pantallas en los niños. Son trampas cazabobos. Todos sabemos que los menores simplemente cambiarán la fecha de nacimiento en sus perfiles, crearán cuentas secundarias o encontrarán la forma de eludir restricciones que no atacan el núcleo del problema.

Esta acusación no es nueva. Durante años Meta ha sido señalada por manipular la psicología humana y por violaciones sistemáticas a la privacidad. Recordaremos aquel 2019 cuando la Comisión Federal de Comercio de EU le impuso a Facebook una sanción “récord” de cinco mil millones de dólares por el escándalo de Cambridge Analytica y sus brechas de privacidad. En su momento, los analistas serios lo dijeron con todas sus letras: fue una burla vergonzosa. El día que se anunció esa multa de cinco mil millones, las acciones de Facebook subieron. El mercado celebró porque supo que la compañía había comprado impunidad a precio de remate.

Durante años, la narrativa oficial de Meta y de Zuckerberg ha sido lavarse las manos bajo el burdo pretexto de que su plataforma sólo es un “negocio neutral” y que la adicción digital o la sobreexposición es “culpa exclusiva de los padres”. Esa retórica es una cobardía intelectual. La ciencia y la literatura académica han demostrado hasta el cansancio que esto no es un problema de falta de disciplina familiar, es un combate desigual entre la mente en desarrollo de un niño y las supercomputadoras más potentes del planeta.

Ahí están las investigaciones de la neurobióloga y médica Anna Lembke, autora del imprescindible libro Dopamine Nation, quien explica cómo las interfaces digitales están diseñadas para detonar bucles de recompensa que alteran los circuitos cerebrales del mismo modo que lo hace una sustancia adictiva. O los trabajos del especialista en tecnología y sociedad Tristan Harris (coescritor del documental The Social Dilemma y cofundador del Center for Humane Technology), quien ha desnudado cómo las grandes tecnológicas “secuestran” la atención mediante la llamada variable rewards architecture (recompensas variables).

Imposible no citar a Jean M. Twenge, psicóloga y autora de iGen, cuyo trabajo estadístico demostró el pico dramático en los índices de depresión, ansiedad y autolesiones en adolescentes a partir del despliegue masivo del scroll infinito y los likes. Y por supuesto, la contundente denuncia de la reveladora Frances Haugen, la expempleada y whistleblower de Facebook, cuyos documentos internos (The Facebook Files) probaron que la directiva de la empresa sabía perfectamente que Instagram empeoraba los problemas de imagen corporal e ideación suicida en una de cada tres adolescentes y, aun así, decidieron priorizar las métricas de enganche por encima de la salud mental de los menores.

No es suficiente castigar económicamente a una corporación que imprime dinero a manos llenas. Las multas no salvan vidas ni reconfiguran cerebros infantiles dañados. Lo único que realmente cambiaría las reglas del juego es exigir una transparencia total sobre cómo entrenan e implementan sus algoritmos. Mientras los algoritmos de recomendación, la reproducción automática y el scroll infinito sigan siendo cajas negras protegidas como secretos comerciales, la gente seguirá pegada horas a la pantalla, devorada por un diseño optimizado deliberadamente para el enganche patológico.