La otra gran estafa

Hace poco leía sobre el oscuro y resbaladizo mundo de las páginas de precios de la inteligencia artificial. Quería responder a una pregunta bastante simple: si pago 20 dólares al mes por un producto de IA, ¿qué demonios estoy comprando exactamente? ¿Cuánto puedo usarlo? ¿Y en qué momento pasas del plan básico al de “contactar con ventas y entregar las escrituras de tu casa”?

Después de leer cómo operan estas empresas, asumí que descifrar esto sería fácil. Error absoluto. Resulta que las páginas de precios de la IA no están diseñadas para que las entiendas, sino para marearte, confundirte y hacerte pagar a ciegas por un producto cuyo costo real nadie te quiere confesar.

Si aplicaras este modelo de negocio en cualquier otra industria, estaríamos hablando de una estafa de libro de texto. Es lo que siempre digo: vender humo en formato digital.

El ecosistema actual opera bajo un esquema que raya en lo absurdo. Por ejemplo, en Grok te venden planes que prometen ofrecer “cuatro veces más uso” que el nivel anterior, pero en ningún sitio te dicen cuál es la cantidad base. Es la ilusión perfecta: multiplicas una incógnita por un número bonito y terminas firmando un contrato sin saber qué compras.

En Muse te ocultan su tabla de precios hasta que te registras. Cuando por fin entras, te bombardean con ofertas mareantes como “20 dólares al mes por 500 millones de tokens a la semana”. ¿Medio millar de millones de qué? Suena generoso, pero no tienes ni la menor idea de si te alcanzará para un ensayo o para mil, pero el gancho psicológico ya surtió efecto.

En Chat GPT y Claude pagar o no es casi lo mismo, la única diferencia es que cambias la etiqueta “Limitado” por “Más”, “Ampliado” o “Máximo”, acompañadas de asteriscos vagos.

Lo más fascinante es que les está funcionando. Millones de usuarios caen mes a mes, las valoraciones bursátiles son astronómicas y las tecnológicas nadan en dinero. Hemos normalizado que comprender por qué pagas ya no sea un requisito previo para comprar software.

La razón por la cual la industria de la IA se ha deslizado hacia este terreno pantanoso no es sólo la complejidad técnica, sino lo cómodo que resulta no rendir cuentas. Inventar fichas, tokens y créditos virtuales no es un accidente técnico; es una copia de lo que hacen los casinos. Cuando pagas 12 créditos en lugar de 3 dólares, tu cerebro desactiva las alarmas. Te alejan del valor real del dinero para que pierdas la noción de lo que estás consumiendo.

¿Por qué darte 100 créditos si pueden darte 10 mil? ¿O 500 millones de tokens? Cuanto más grande es el número, más potente crees que es el producto. Te venden volumen en lugar de utilidad, porque ni ellos mismos saben qué puede hacer exactamente su IA por ti.

En el software tradicional pagabas por usuario, por almacenamiento o por transacciones en la API. Eran métricas aburridas, pero claras. Aquí, como un agente de IA puede hacerte desde un resumen hasta una aplicación completa, se inventan unidades abstractas que nadie puede calcular de antemano.

Las empresas de IA se escudan en que cada consulta cuesta una fortuna en servidores y que los agentes cometen errores, se equivocan, vuelven a empezar y disparan el costo operativo. Es cierto que la inferencia es cara, pero trasladar esa incertidumbre financiera al usuario final en forma de límites opacos y “moneda de juguete” es, en esencia, obligarte a financiar sus ineficiencias operativas.

Hasta ahora, las empresas se han salido con la suya porque los chatbots de IA son lo suficientemente seductores, novedosos y útiles como para que los consumidores pasemos por alto que nos están cobrando a ciegas. Toleras que los límites cambien de la noche a la mañana, que los tokens desaparezcan misteriosamente y que la factura mensual sea una lotería.

Pero este modelo tiene fecha de caducidad. El mercado masivo, el usuario común que sólo quiere resolver un problema sin sacarse un doctorado en economía de servidores, no va a tolerar que le roben en su propia cara bajo el pretexto de la “magia tecnológica”.

Si la inteligencia artificial quiere dejar de comportarse como un esquema de venta piramidal para frikis tecnológicos y convertirse en una industria madura, el primer paso no será crear un modelo más inteligente, sino aprender a cobrar de forma honesta.