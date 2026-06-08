La economía del humo digital

Durante décadas nos han enseñado que la productividad es la medida definitiva del progreso. Producir más, más rápido y más barato. Esa fue la promesa de la revolución industrial, de la informática y, ahora, de la inteligencia artificial generativa.

Sin embargo, algo extraño está ocurriendo en estos últimos 12 meses. Nunca habíamos producido tanto contenido, tantas aplicaciones, tantos textos, tantas imágenes, tantos códigos de programación y tantos artículos científicos. Y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil demostrar que toda esa avalancha está generando una riqueza real.

La paradoja es brutal. Las estadísticas muestran un crecimiento explosivo de aplicaciones móviles, libros publicados, música subida a plataformas digitales y documentos académicos generados por inteligencia artificial. Pero los ingresos, las ventas, la productividad económica medida en el mundo real y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) permanecen prácticamente inmóviles. Es como si la inteligencia artificial generativa hubiera encontrado la forma perfecta de fabricar toneladas de mercancía que nadie necesita.

Los evangelistas tecnológicos insisten en que estamos frente a una revolución comparable a la electricidad o internet. Sin embargo, después de miles de millones de dólares invertidos, los estudios de universidades, consultoras y firmas de análisis siguen encontrando resultados decepcionantes en términos de retorno de inversión. Lo que sí ha crecido de manera exponencial es el ruido.

La palabra que comienza a dominar el debate es slop: contenido barato, producido masivamente, con apariencia de calidad pero con escaso valor real. Libros que nadie lee, música que nadie escucha, aplicaciones que nadie descarga, investigaciones que nadie cita y textos que simplemente repiten lo que ya existía. Una especie de contaminación digital que satura los sistemas de búsqueda, las bibliotecas, las redes sociales y hasta los repositorios científicos.

El fenómeno tiene consecuencias más profundas de lo que parece. Cuando la abundancia de información falsa, repetitiva o mediocre se vuelve la norma, el costo de encontrar conocimiento útil aumenta. El problema ya no es acceder a información, sino distinguir lo valioso entre montañas de basura algorítmica. La promesa de eficiencia termina convirtiéndose en un nuevo impuesto sobre el tiempo humano.

Ni siquiera el sector donde la inteligencia artificial parece tener más éxito —la programación— está libre de dudas. Miles de empresas celebran que ahora pueden generar software en horas en lugar de semanas. Pero todavía nadie sabe cuántos de esos proyectos sobrevivirán, cuántos serán mantenidos dentro de cinco años o cuántos simplemente terminarán convertidos en código abandonado. Producir más líneas de programación no necesariamente significa crear mejores negocios.

Mientras tanto, la economía detrás de la propia inteligencia artificial presenta una fragilidad inquietante. Las empresas desarrolladoras queman cantidades gigantescas de efectivo, los operadores de centros de datos enfrentan márgenes reducidos, los inversionistas siguen apostando al futuro porque el presente aún no justifica las valuaciones. El modelo recuerda demasiado a otras burbujas tecnológicas, donde la expectativa de ganancias futuras sustituyó temporalmente a los beneficios reales.

La pregunta incómoda es si estamos presenciando una revolución económica o simplemente una expansión sin precedentes de la capacidad para producir contenido irrelevante. Porque generar millones de documentos, imágenes o aplicaciones no es sinónimo de crear riqueza. De la misma manera que contratar personas para cavar hoyos y volverlos a tapar aumenta estadísticamente el PIB, inundar internet con texto sintético puede inflar métricas sin aportar valor duradero.

La historia económica está llena de tecnologías transformadoras. Pero también está llena de espejismos. La inteligencia artificial generativa todavía tiene la oportunidad de convertirse en una herramienta revolucionaria. Lo que aún no ha demostrado es que pueda justificar la magnitud de las expectativas que ha generado. Por ahora, detrás de la retórica futurista y las valuaciones astronómicas, sigue apareciendo una pregunta elemental: ¿estamos construyendo riqueza o simplemente fabricando más humo digital?