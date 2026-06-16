El eslabón más débil del Estado mexicano

La mañana del sábado, mientras los ecos de la inauguración del Mundial de Futbol y las celebraciones del triunfo de la selección mexicana aún resonaban en el público, las balas del crimen organizado se encargaron de recordar la cruda realidad nacional. Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue ejecutado fuera de su domicilio.

El artero ataque, perpetrado por un comando armado, apagó la vida de quien gobernaba bajo las siglas de la coalición opositora y que, trágicamente, ya había advertido de manera clara y urgente el peligro inminente que corría.

Pareciera que en el tablero de la política nacional a nadie le importa la suerte de un alcalde. Apenas unas semanas antes, el pasado 22 de mayo, Bravo Martínez había sido víctima de un violento asalto y secuestro exprés, mientras transitaba por la carretera Huajuapan-Acatlán de Osorio, en los límites de Petlalcingo, Puebla. En esa ocasión, sujetos fuertemente armados emboscaron la camioneta en la que viajaba junto a tres colaboradores de su equipo, obligándolo a descender bajo amenazas de muerte para despojarlo de sus pertenencias antes de liberarlo con un mensaje de intimidación.

Con este antecedente, el edil solicitó formalmente protección adicional a las autoridades estatales, manifestando un temor fundado por su integridad. La respuesta institucional fue la habitual e indolente burocracia; el reforzamiento efectivo de su seguridad nunca llegó a concretarse, dejándolo en total desamparo, a merced de sus verdugos.

Este trágico suceso expone una realidad incontrovertible que lacera la estructura del Estado mexicano: las instituciones municipales son las más amenazadas y vulnerables del país ante la implacable penetración y expansión del crimen organizado. El eslabón gubernamental más cercano a la ciudadanía es, paradójicamente, el más desprotegido frente a las estructuras criminales que buscan controlar territorios enteros –y, obviamente, a sus habitantes– mediante el terror y la extorsión.

Lo sucedido en San Miguel Amatitlán no representa un hecho aislado, sino parte de una sangrienta constante en la geografía nacional. Ahí están los estremecedores casos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ejecutado en plena celebración del Día de Muertos, y de Alejandro Arcos en Chilpancingo, Guerrero, asesinado de forma salvaje a escasos días de haber asumido el encargo. Sin embargo, ellos son apenas los nombres más visibles de una lista fúnebre mucho más extensa de alcaldes, regidores y síndicos que han sido sistemáticamente eliminados en años recientes por negarse a pactar con la delincuencia o por convertirse en estorbos para los intereses de las mafias locales.

La crisis institucional que padecen hoy los ayuntamientos amenaza con agudizarse de manera alarmante en el corto plazo. En los procesos electorales del año entrante se renovarán poco más de mil 800 ayuntamientos de los dos mil 478 que existen en la República. Esta enorme reconfiguración del poder local representa la coyuntura perfecta que los grupos delincuenciales aprovecharán para consolidar su hegemonía en diversas regiones del país. El crimen organizado no necesita competir de forma legítima en las urnas, le basta con imponer candidatos mediante el financiamiento ilícito, secuestrar estructuras partidistas completas y amenazar de muerte a aquellos aspirantes o gobernantes que no se plieguen dócilmente a sus exigencias económicas y territoriales.

Si el Estado mexicano continúa abandonando a las autoridades municipales a su propia suerte, la gobernabilidad desde la base estará completamente perdida.

BUSCAPIÉS

*¿Cuántos días durarían las secretarías de Relaciones Exteriores o Hacienda sin un titular? No es una pregunta hipotética. Entre la renuncia de Juan Ramón de la Fuente como canciller y la ratificación de Roberto Velasco como su sucesor pasó una semana. Entre la salida de Rogelio Ramírez de la O, como titular de la SHCP, y su sustitución formal por Edgar Amador sólo transcurrieron cinco días. ¿Por qué entonces puede estar la Secretaría de las Mujeres descabezada durante meses? Quizá porque no le interesa siquiera a quienes la crearon.