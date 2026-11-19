El 21 de agosto de 2025, en la ciudad de Chihuahua, María Guadalupe llevó a su hija Arleth, de dos años, al Centro de Salud San Felipe. La pequeña presentaba fiebre y sarpullido. Tras revisarla, el personal médico indicó a la madre que los síntomas apuntaban a sarampión, le recetó medicamentos para la fiebre y le pidió regresar una semana después. Arleth regresó a su casa y murió en los brazos de su madre.

El caso de Arleth es una de las cincuenta muertes registradas desde que comenzó el brote, el 1 de febrero de 2025. De ese total, únicamente dos víctimas superaban los siete años: un niño de ocho años en Durango y un hombre de 45 en Chihuahua. El resto de los fallecidos, 48 personas, nació después del 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia.

La desatención a la salud pública marcó el sexenio pasado con una huella indeleble. Tras la desaparición del Seguro Popular, el Coneval documentó que 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso efectivo a los servicios médicos. La escasez sistemática de vacunas constituyó una falla estructural más de aquella gestión gubernamental. La pandemia de covid-19 afectó a todo el planeta, pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han retirado la codiciada certificación de país libre de sarampión a apenas una decena de naciones en el mundo entero. México figura desde el martes en esa lista vergonzosa por culpa de una negligencia oficial acumulada.

Durante casi 20 años, el país no había registrado casos autóctonos de este virus. En el mercado internacional existían dosis suficientes y los gobiernos que priorizaron la salud de su población las adquirieron sin pretextos presupuestarios. Como me dijo ayer en Imagen Radio el médico infectólogo Francisco Moreno, resulta inadmisible el fallecimiento de 50 personas por una enfermedad completamente prevenible mediante vacunas económicas y probadas. Surge entonces la pregunta ineludible que exige respuestas institucionales: ¿quién responderá por estas 50 muertes?

La Ley General de Salud delimita con absoluta precisión las obligaciones institucionales de los distintos órdenes de gobierno. El artículo 157 Bis 12 establece de manera puntual que el Estado mexicano debe garantizar el abasto, la distribución oportuna y la gratuidad de los insumos de vacunación, una responsabilidad financiera y logística que el artículo 157 Bis 13 asigna directamente a la Cámara de Diputados a la hora de elaborar el presupuesto federal. En el plano operativo, el artículo 157 Bis 14 estipula con claridad que la ejecución del Programa de Vacunación Universal corresponde a los gobiernos estatales, los cuales deben estar debidamente dotados de los recursos físicos, materiales y humanos necesarios para cumplir su encomienda.

El subsecretario de Políticas de Salud, Rafael Valdez, reconoció el martes en la conferencia matutina que se trabaja arduamente para recuperar la certificación perdida mediante una campaña intensiva de vacunación. Esa labor resulta indispensable para frenar los contagios vigentes, pero el funcionario se resiste obstinadamente a admitir lo evidente: que los más de 20 mil 700 contagios acumulados y las 50 defunciones ocurrieron porque el gobierno federal anterior incumplió de manera flagrante su mandato fundamental de garantizar el suministro permanente de biológicos a los mexicanos.

BUSCAPIÉS

*Hoy se cumple un mes de que estalló el escándalo en el INE, con la revelación de los vínculos entre la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y las empresas contratistas. Desde el 10 de septiembre comenzó el proceso electoral y estamos cada vez más cerca del día de los comicios, con plazos que se irán cumpliendo. Al cabo de un mes, el instituto está con un Consejo General incompleto, sin una presidencia nombrada de manera definitiva y con la amenaza de aplicarle un recorte que lo deje en los huesos. En tanto, la Cámara de Diputados arrastra los pies para cumplir con su tarea constitucional de nombrar un reemplazo de Taddei, y a ésta ni siquiera la han citado para testificar. ¿De qué se trata?