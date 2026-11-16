Atrapados en el asfalto

Quien recorre la Ciudad de México tiene la impresión de ser parte de un embotellamiento casi permanente. Las llamadas horas pico han perdido su frontera temporal para convertirse en una condición continua desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Cruzar la capital en automóvil particular de norte a sur, un trayecto de poco más de 30 kilómetros entre Indios Verdes y Tlalpan, puede consumir fácilmente entre dos y dos horas y media. De acuerdo con el TomTom Traffic Index, recorrer apenas 10 kilómetros en la capital mexicana demanda en promedio 34 minutos, una velocidad que compite con la de una caminata apresurada. Las cifras recientes confirman que la percepción cotidiana tiene sustento empírico. El estudio Costo del tráfico 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Dat’s Why, revela que los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México pierden en promedio 211 horas al año atrapados en la congestión, lo que equivale a casi nueve días completos. Ese tiempo perdido representa un costo de oportunidad de 10 mil 721 pesos anuales por persona y 81 mil 748 millones de pesos para la metrópoli, 40% del costo nacional.

Además, entre 2008 y 2025, el número de vehículos registrados en el país por cada 100 mil habitantes prácticamente se duplicó, al pasar de 25 mil 500 a 50 mil 400, con una concentración desproporcionada en el Valle de México.

Por su parte, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial ha advertido que el exceso de tránsito genera congestionamientos permanentes, vuelve impredecibles los traslados y agrava la siniestralidad. Con base en registros del C5, el organismo subraya que la convivencia forzada entre automóviles, camiones, motocicletas y peatones en vías saturadas detona alrededor de 210 hechos de tránsito diarios, transformando un problema de movilidad en una crisis de seguridad pública. Las marchas y plantones, por problemas sociales no resueltos, sólo agravan la situación.

Frente a este escenario, es necesario señalar la responsabilidad oficial. Durante la última década, la inversión en expansión del transporte público masivo en la capital ha sido marginal, mientras el mantenimiento de la red existente ha resultado ineficiente. El propio análisis del IMCO detalla que, aunque el Metro absorbe 72% del presupuesto capitalino de movilidad, apenas 1% se destina al transporte concesionado, donde viajan millones en unidades deterioradas e inseguras.

Quienes nos trasladamos en automóvil particular somos, por supuesto, parte del problema. Cada vehículo con un solo ocupante resta espacio vial y multiplica la fricción urbana. Sin embargo, conviene mirar la otra cara de la moneda. Si todos los automovilistas decidiéramos abandonar el coche y abordar el Metro, el Metrobús o los corredores concesionados, el sistema colapsaría en minutos por falta de capacidad, frecuencia y cobertura. El fenómeno rebasa ya los límites urbanos. Salir por carretera hacia un destino cercano para aprovechar un fin de semana largo como el actual implica padecer un auténtico suplicio tanto al abandonar la ciudad como al regresar a ella. Las casetas de cobro funcionan como embudos donde se diluye buena parte del descanso.

Esta explosión vehicular acarrea mucho más que ineficiencia, improductividad y mayor gasto en combustible. Está modificando silenciosamente la vida social y económica de la metrópoli. Cada vez más capitalinos optan por limitar sus actividades a trayectos cortos dentro de su colonia o deciden quedarse en casa siempre que pueden hacerlo. Cuando una ciudad obliga a sus habitantes a recluirse para evitar el calvario de moverse, algo esencial en su vocación pública se ha roto.

BUSCAPIÉS

El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, para asistir a la cumbre de la APEC, es el regreso de México a Asia. Desde que el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Vietnam, hace nueve años, ningún mandatario mexicano había pisado ese continente. Y ha pasado casi una década sin una visita a China. Es signo del abandono del escenario internacional que ha caracterizado al país en los años de la autodenominada Cuarta Transformación.