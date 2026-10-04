#PrimeraNETA: HBO Max anuncia, para el próximo 15 de octubre, el documental Tragedia en el Estadio Corregidora. Esta semana apareció el tráiler y se removieron viejos fantasmas.

Hay que ver ese documental. En primer lugar para saber qué versión presenta, desde dónde se aborda, qué pruebas aporta y qué preguntas deja fuera. Hay que estar muy al tanto de las voces que declaran. Hay que distinguir cuánto hay de investigación y cuánto hay de insinuación.

Aquella primera publicación de David Medrano en X de: “La primera cifra extraoficial es de 17 fallecidos” fue veneno puro. Un reportero de la Selección Nacional en TV Azteca y con décadas de experiencia, para muchos debía de ser creíble.

David se fue con el borregazo, pero lo valioso ocurrió a los tres días cuando trasquiló al borrego y se retractó: “Ofrezco una disculpa a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza. Me ganó el sentimiento”.

Me parece imposible ocultar la muerte de alguien que se levanta de la mesa un sábado y dice: “Voy al estadio, regreso en la nochecita”.

¿Cómo se esconde ese hipotético difunto? ¿Cómo se le hace para esconderlo? ¿Cómo? ¿No tenía a nadie que lo esperara en casa? ¿No tenía padres? ¿No tenía hijos? ¿No tenía hermanos? ¿No tenía enemigos? ¿No tenía socios? ¿No tenía maestros? ¿No tenía vecinos? ¿No se le veló en alguna funeraria? ¿No dejaron que nadie entre los familiares, novios, vecinos, socios o maestros entraran a su funeral? ¿Entonces quién lo veló? ¿Alguien tomó una foto de aquel funeral? ¿Alguien compartió con los amigos del difunto un mensaje de WhatsApp compartiendo su dolor?

¿Cómo se esconde la muerte de un aficionado de Atlas que le dijo a alguien: “Ya me voy a Querétaro”? ¿Cómo se esconde la muerte de un aficionado de Gallos que dijo a la hora de la comida: “Nos vemos en la nochecita, voy al Corregidora”?

Y después de aquella brutalidad, porque fue de las peores brutalidades que se hayan visto en #Molelandia, la seguridad en el estadio tenía que cambiar: hoy hay aficionados que se quejan de los controles policiales, los consideran excesivos y aseguran que no los dejan expresarse.

Hay que revisar cada una de las quejas, pero también hay que exigir el más estricto de los controles por una sola razón: jamás volver a vivir un 5 de marzo en #Molelandia.

#SegundaNETA: ¿Qué podría hacer una madre para visibilizar la muerte de un hijo que se paró de la mesa para ir a futbol y nunca regresar? ¿Qué no podría hacer…?

#NETASextras: Si el documental de la productora peruana Pacha Films insinúa muertes sin presentar pruebas, no será más que otro ardid político que curiosamente no debuta el 5 de marzo de 2027, pero sí en tiempos de destapes queretanos.