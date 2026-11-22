#PrimeraNETA: Ojalá hubieran sido estos los tiempos de la televisión abierta; aquellas épocas en las que calaba hondo el complicado momento donde se perdía el guion y llegaba el caos. Pero ni lo son ni lo volverán a ser, entonces sólo queda la herramienta de intentar crecer los contenidos vía las redes sociales. A media semana, en una de esas mesas de debate en donde se debate poco más que nada; en una más de esas mesas plagadas por futbolistas en el retiro con acotado vocabulario y su pasado por menaje; en una de esas mesas de torpes discusiones, en donde los exseleccionados nacionales quitan espacios a los verdaderos periodistas especializados, al tiempo que les lavan la cara a sus amigos directivos o a sus propios hijos futbolistas; en una mesa de esas sucedió. Cevallos y Aspe, periodista y exfutbolista, discutían por enésima ocasión el actuar de la ratoniza verde en el partido de vuelta contra Jamaica… el hartazgo. Pero en medio de aquel hartazgo, el guion perdió forma y llegó el caos. El maravilloso caos.

#SegundaNETA: En la eterna discusión y las mentiras disfrazadas de argumentos, de aquellos que ya pasaron por el TRI y que no hicieron mucho más que fracasar, Aspe le dijo a Cevallos: “cállate la boca”. “Cállatela tú”, le contestó el periodista. Al mismo tiempo que Fernando Cevallos, periodista de profesión, mandó callarle la boca en vivo y con absoluta razón al mentado Beto García Aspe, mandó una seria y valiosa señal: la profesión se respeta, y si esos futbolistas en el retiro que andan merodeando aquellas mesas quieren ser tomados en cuenta, debe de exigírseles un mínimo de decencia y objetividad. ¿Qué podrá opinar Aspe y compañía de los dos goles en 30 partidos oficiales de Santiago Giménez si su compañero de banca en aquella mesa de debate es el padre del futbolista? ¿Quién va a ser el guapo que se atreverá a decir que Santiago hoy es un cartucho quemado, sin calcular el costo de incomodar al papá? Lo de Giménez es uno de muchos ejemplos; hay un ramillete de temas mucho más espinosos que se ahogan en el cogote de los que no pueden porque no tienen micrófono, y de los que no quieren porque no les conviene. No celebro lo de Cevallos ni por el espectáculo ni por el pleito ni por el maravilloso caos creado. Celebro el muy valioso recordatorio de que el periodismo deportivo no está obligado a rendir pleitesía, es más, ni siquiera a respetar a cuadro a aquellos que alguna vez patearon un balón. Ése, el de la televisión y los medios de comunicación, es un terreno que no les corresponde y manchan con sus silencios.

#NETASextras: Extraordinaria lección para aquellos que creen que haber jugado futbol les otorga pasaporte para callar a los que sí estudiaron para hablar de él.