Tres Tercios XX-IV-MMXXVI

I

Cuando se gestiona bien desde los escritorios, los resultados en el campo de acción siempre resultan favorables, algo que está quedando de manifiesto en la breve, pero muy exitosa, etapa del presidente de la Union Ciclista de México, Bernardo de la Garza. Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi aseveración, pues la jerarquía internacional de la gran ciclista capitalina de pista, Yareli Acevedo, es parte de un proceso de prácticamente una década, sin embargo, la cercanía del dirigente del ciclismo, el proveerla de todo lo necesario para que los largos viajes, como el de Hong Kong, así como todos los debidos apoyos estén en tiempo y forma, por lo general redunda en grandes resultados. Mención aparte merece el triunfo de Gerardo Ulloa en el panamericano de ciclismo de cross country en Paraguay. Sin dudarlo, el ciclismo, tal como lo señalamos en este espacio, cada vez está más en un gran momento. Y lo que sigue…

II

Espero que, como nunca antes, la sanción que se aplique a los rijosos del partido del sábado por la noche en la cancha del coloso de Santa Úrsula, en el América vs. Toluca, sea ejemplar, situación que debe, como nunca antes, generar todo tipo de consecuencias con los desafortunados incidentes que en nada ayudan al balompié mexicano. Si bien el muy habilidoso delantero brasileño de los Diablos Rojos, Helinho, debe de ser sancionado con todo rigor, también el gringo de los de amarillo, Zendejas, lo merece, pues sus provocaciones desataron la reyerta. Supongo que también Henry Martín deberá ser castigado con extremo rigor, pues nada tenía que hacer agrediendo verbalmente al expulsado delantero del Toluca, ya que la situación en los pasillos hacia el vestidor, contiguos a la zona VIP, pudo terminar en algo lamentable. Afortunadamente, la seguridad contuvo la agresión del delantero americanista que, vestido de civil, insultó e intentaba golpear al brasileño, quizá busca sacar su frustración. Ya veremos.

III

José Antonio Morante de la Puebla, sencillamente ha provocado en sus tres últimas actuaciones en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, algo así como un proceso de deificación entre los aficionados a la fiesta brava. El arte del nacido en la Puebla del Río, Sevilla, sencillamente ha embelesado a los taurinos, que no hacen otra cosa que hablar de él, ver sus videos y vibrar con el compendio de arte y evocación de suertes antiguas. Lo de Morante es algo para estudiar con detenimiento por los sociólogos, pues resulta que ahora es idolatrado por jovencitos y adolescentes que lo veneran. Ahora, Morante está en “el hule”, en el hospital, pues ayer resultó herido en salva sea la parte, en el marco de su tercera comparecencia en la Fria de Sevilla, esperemos su pronto restablecimiento. Morante-MorArte.