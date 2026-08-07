Tres Tercios VI-VIII-MMXXVI

I

En mi anterior colaboración relataba la muy meritorita actuación del equipo mexicano que nos representa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, pues se han establecido nuevas cifras que son históricas y maravillosas. El hecho de superar las 145 medallas áureas, nos ejemplifica el amplio dominio de los atletas mexicanos, que al momento de escribir esta colaboración han llegado a 150 medallas de oro, una gran noticia, cifra que, a dos días de la clausura, se podría incrementar.

Trescientas cincuenta medallas es el total hasta este momento, aún tres preseas debajo de las obtenidas en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, cifra que seguramente será superada con creces. Una estupenda actuación de los más de 600 atletas, así como de los más de mil representantes que han viajado en total, considerando a los entrenadores, médicos, fisiatras, nutriólogos y demás profesionales que deben estar muy orgullosos de tal demostración de nuestro equipo, el mejor, por mucho, de estos juegos regionales.

II

Afortunadamente ha concluido la sequia en el futbol americano y la noche de ayer, con el tradicional juego del Salón de la Fama de Canton, Ohio, han iniciado las hostilidades con la confrontación entre los Cardenales de Arizona y las Panteras de Carolina. Mención aparte merece la esperanzadora actuación para los aficionados de los de Arizona de su quarterback novato, Carson Beck, que ha tenido un debut por demás afortunado en la gran liga, ratificando su gran carrera universitaria, en la que participó en los primeros años con los Bulldogs de la universidad de Georgia, así como el año pasado, en el que destacó con Huracanes de la universidad de Miami. Una gran promesa.

III

El torero de Aguascalientes Luis David Adame ha tenido una actuación de mucha entrega la noche de ayer en la monumental plaza de toros de Las Ventas de Madrid, en la que ha mostrado una enorme disposición, entrega, firmeza y madurez, sin poder consolidar un triunfo ante la poca colaboración de los astados de la ganadería de Fraile de Valdefresno.

Luis David ha asumido con mucha seriedad este compromiso en la catedral del toreo mundial, ante el muy estricto cónclave madrileño, al que logró, por momentos, entusiasmar con su quehacer artístico. Aún sin triunfar, ha dejado huella en esas latitudes, por lo que espero que su administración encuentre nuevas oportunidades en el muy cerrado ambiente taurino hispano para los toreros mexicanos.

Lo merece.