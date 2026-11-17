Lo he comentado en reiteradas ocasiones, el futbol es un verdadero fenómeno de mercadotecnia que ha logrado establecerse como el deporte más popular en el mundo, y nuestro país no es la excepción, aunque, sinceramente, aquí no merece tal devoción de la sufrida afición, que una y otra vez recibe pésimas actuaciones del equipo de sus amores, en este caso, el representativo nacional; y los medios no hacemos otra maldita cosa que hablar y comentar del mismo tema, situación que lamento, pues hay muchas otras especialidades que, francamente, sí destacan y generan buenas noticias para nuestro país.

Lo único que hoy valoro y me llama la atención del equipo nacional de futbol es ver la calidad de Gilberto Mora, Morita, que sencillamente es un jovencito lleno de cualidades y atributos que me parece una verdadera joya. Ojalá que madure y crezca como persona, porque futbol le sobra y su calidad se acrecienta, reitero que es una verdadera maravilla verle hacer jugadas de gran calidad. Y de que tiene con qué llegar lejos, no hay la menor duda.

Contrastando con la muy desafortunada actuación del Tri ante el seleccionado de Jamaica, la golfista capitalina Gaby López, emanada del Club de Golf Mexico, ha brillado con luz propia en el marco del nuevo circuito de golf virtual, el WTGL, que lanzaron al mercado dos de los mejores de la historia, Tiger Woods y Rory Mcllroy. Dicha competencia ha adquirido una gran popularidad y resulta muy divertido ver a los mejores jugadores y jugadoras haciendo tiros de fantasía. Gaby estuvo sensacional, con enorme precisión en sus tiros, pero, sobre todo, poniéndole mucha alegría al espectáculo, resultó una gran animadora y líder de su equipo, el LA Golf Club, en el que comparte responsabilidades, entre otras, con la gran Michelle Wie.

Posteriormente, la semana pasada, también,Gaby López participó con mucho éxito en el torneo de la LPGA denominado The Annika driven by Gainbridge, en homenaje a la gran Annika Sörenstam, en el que finalizó en la sexta posición, solidificando su inmensa temporada, lo que le permite estar, en estos momentos, en la posición 16 del ranking anual, un logro importante, mientras que en la denominada money list se ubica en la décima posición, un resultado fenomenal.

Habrá que estar pendiente de otros deportes, de otros logros, de grandes deportistas mexicanos, que, como Gaby López, nos llenan de alegría poniendo el nombre de México en alto.

¡Enhorabuena!