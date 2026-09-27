Esperanzador

Sin duda que es un día que tenemos que festejar, pues independientemente del resultado de hoy en el Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026, nuevamente se ha tenido una muy digna representación, obviamente con la inmensa esperanza de un triunfo este día, a cargo del gigantesco ciclista Isaac del Toro, un histórico, a pesar de su corta edad y trayectoria. Asimismo habrá que festejar el inicio de la era Rafa Márquez en el seleccionado nacional de futbol, pues se han visto aspectos muy interesantes en su debut como entrenador del equipo nacional ante Colombia, de manera muy especial destaca la actuación del chamaquito de 17 años, Gilberto Mora, que marcó su primer gol con la casaca nacional, pero, que, sobre todo, ha regado de arte y calidad la cancha del M&T Bank Stadium, en Baltimore, en Estados Unidos; es un fuera de serie Morita, a quien también ya apodan El Niño Maravilla.

Si bien el nacido en Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, es una carta muy poderosa para proclamarse campeón del mundo de ciclismo de ruta esta mañana en Montreal, habrá que tomar las cosas con calma, pues la competencia es feroz. Aun sin la presencia por lesiones del número uno del mundo en la actualidad, Tadej Pogacar, también están: el que las apuestas señalan como favorito, el belga Remco Evenepoel, el neerlandés Mathieu van der Poel, así como el propio Isaac, y el francés Paul Seixas, un escalón atrás, pero no menos extraordinario es el pedalista inglés Tom Pidcock.

Por cierto que habrá que hacer una mención aparte al magnifico trabajo que realiza Bernardo de la Garza y todo su equipo, pues ya nuestro país ha sido designado sede del Mundial del Ciclismo de Montaña en 2029, el denominado Mundial de MTB Maratón (XCM), también ha sido un gusto ver que los nuestros en estos días en Montreal han estado presentes en todas las pruebas, en todas las categorías, eso a tan sólo un año de la reorganización del ciclismo nacional, ahora con la estructura de la Unión Ciclista de México, una cadena de éxitos rotundos en tan breve lapso, situación que ha llevado al presidente de la Unión Ciclista Internacional, el francés David Lappartient, a felicitarlo públicamente en el marco de la asamblea anual del máximo organismo del ciclismo mundial.

El negrito en el arroz ha sido que Rommel Pacheco, el dirigente del deporte gubernamental, llegó, con su acostumbrado protagonismo y frivolidad, para salir en las fotografías y, en caso de una hazaña del Torito, colgarse la medalla, como siempre lo hacen los corruptos que han ostentado ese cargo en las gestiones recientes, pero eso sí, dejó sin apoyo económico a los representantes nacionales sub 23, así como a los ciclistas junior.

La misma, sólo que más revolcada...