La inmensa afición al futbol de nuestro país merece más alegrías, pues, ciertamente, el balance, hasta ahora, es que los diferentes equipos mundialistas que nos han representado han quedado a deber a una de las mejores aficiones del mundo que es la mexicana, y ahora tienen una gran oportunidad de generar, nuevamente, una inmensa fiesta nacional. Ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo, y vaya que es una gran ocasión, pues el momento que vive el equipo, el hecho de jugar de locales, el apoyo de los aficionados, pero, sobre todo, el nivel que ha mostrado el equipo, deben generar un añorado triunfo.

Han pasado cuarenta largos años desde que aquel quince de junio de mil novecientos ochenta y seis festejábamos en las calles, en el Ángel, pues no existía el Fan Fest, el triunfo en octavos de final ante Bulgaria, con el histórico gol de Manuel Negrete y uno más de Raúl Servín; fue una fiesta inolvidable desde que salimos del Azteca hasta llegar a la casa todo era detener el auto, bajarse a bailar, todos hermanados, todos festejando, algo increíble.

En Estados Unidos 94 se había logrado avanzar de manera maravillosa a los octavos de final con aquel golazo de Marcelino Bernal ante Italia en Washington para avanzar como líder del grupo, sin embargo, en el estadio de los Gigantes se empató un partido que se dominaba ante Bulgaria, se llegó hasta los penales y nada, fue horrible, en aquella ocasión Hugo Sánchez se negaba a entrar, Mejía Barón se guardó los cambios... y la misma historia.

En Francia 98, más de lo mismo, se ganaba en los octavos de final a Alemania con gol del Matador Luis Hernández, que tuvo el segundo y lo falló, después nos meten dos y de regreso a casa, francamente que nunca se debió perder ese partido.

En Japón-Corea 2002, aquel horrible dos a cero ante los vecinos del norte, aquella madrugada fue espantosa para la afición, pues la derrota ante los gringos dolió una barbaridad; después, en Alemania 2006, la derrota contra Argentina también fue muy dolorosa, pues los de La Volpe merecían algo mejor, máxime después de ese gran primer tiempo, al minuto noventa y ocho, Maxi Rodríguez se inventó un gol que nunca lo repetirá... y otra vez adiós.

Se repitió la historia en Sudáfrica 2010 contra Argentina en Johannesburgo en los octavos de final, con un arbitraje terrible y una actuación igual de los nuestros, fue espantoso ese final. En Rusia 2018 se inició con un triunfo ante Alemania y otra vez nos esperanzamos; al final, todo fue igual al caer ante Brasil dos cero, otra vez sin lograr llegar a cuartos de final.

Llegó el día…