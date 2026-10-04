El verdadero costo de ser artificial

Por Juan Carlos Arias Andueza*

Vivimos atrapados en la ilusión de la inmaterialidad. Nos hemos acostumbrado a creer que la nube es un espacio etéreo, una masa intangible donde flotan nuestras fotos, correos y consultas cotidianas. Sin embargo, cada clic, cada imagen generada por inteligencia artificial y cada respuesta elaborada por un modelo de lenguaje amplio tiene un anclaje físico brutalmente terrenal. La era digital no se sostiene sobre el aire, sino sobre toneladas de concreto, silicio, cobre y, por encima de todo, una cantidad estratosférica de energía y agua.

El consumo energético de los centros de datos ya no es una advertencia futurista; es una crisis del presente. La infraestructura mundial que da vida a la IA demanda volúmenes de electricidad comparables a los de países enteros. Además, el enfriamiento de estas descomunales granjas de servidores consume millones de litros de agua dulce al día, a menudo en regiones golpeadas por la sequía. La ironía es clara: para construir un futuro inteligente, estamos devorando los recursos más básicos del planeta.

Ante este panorama, la tentación fácil es caer en el ludismo o en la resignación. No obstante, el reto no reside en frenar el progreso tecnológico, sino en reimaginar radicalmente su arquitectura. La solución exige audacia e ingeniería de frontera, transformando la geografía del cómputo con proyectos verdaderamente disruptivos.

Un ejemplo prometedor proviene de China, donde se ha comenzado a desplegar centros de datos subacuáticos que aprovechan el flujo natural del océano para la refrigeración, reduciendo drásticamente el consumo eléctrico y eliminando casi por completo el gasto de agua dulce. Siguiendo una lógica similar, en los países nórdicos se adaptan antiguas minas e instalaciones subterráneas para aprovechar el aire gélido exterior mediante sistemas de free cooling.

A la par, avanza la adopción de la refrigeración por inmersión líquida, sumergiendo los componentes informáticos en fluidos dieléctricos biodegradables que disipan el calor de forma mucho más eficiente que los tradicionales aires acondicionados. Todo esto se complementa con megaproyectos ubicados estratégicamente junto a fuentes directas de energía geotérmica en Islandia o plantas fotovoltaicas en zonas desérticas, desconectando el procesamiento de datos de las redes eléctricas de origen fósil.

Junto a estas innovaciones, debemos abrazar la economía circular digital. El calor residual generado por los centros de datos no debe disiparse como simple contaminación térmica; puede y debe ser canalizado hacia redes de calefacción distrital, invernaderos agrícolas o plantas desalinizadoras. Transformar el desecho en un insumo valioso cierra el ciclo e integra la infraestructura digital con el entorno que la rodea.

Pero la paradoja de la inteligencia artificial es que también lleva en sí misma la clave para su propia mitigación. Si dirigimos su inmenso poder de cálculo hacia el análisis profundo de datos, la IA se convierte en la herramienta ecológica más potente que hayamos concebido.

En la agricultura, el procesamiento de datos satelitales y climáticos mediante algoritmos permite aplicar riego y fertilizantes con precisión milimétrica, reduciendo el desperdicio de agua e impidiendo la degradación del suelo. En el sector de la salud, optimizar las cadenas de suministro médico disminuye las huellas de carbono logísticas y frena el desperdicio de insumos. En la movilidad y el transporte, la gestión inteligente del tráfico, las rutas optimizadas de carga y la integración de flotas eléctricas disminuyen drásticamente las emisiones urbanas.

El verdadero costo de la inteligencia artificial no está predeterminado; dependerá de la lucidez con la que la diseñemos y utilicemos. La tecnología no es neutra, pero tampoco es una sentencia inevitable. Es momento de abandonar la fascinación ciega por la potencia computacional y exigir una responsabilidad ambiental a la altura del desafío histórico. Sólo cuando los centros de datos funcionen en armonía con los ciclos naturales podremos afirmar que estamos ante una inteligencia verdaderamente sabia.

*Analista

ariasandueza@gmail.com