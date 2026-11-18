Mientras la comentocracia y la oposición apátrida siguen atrapadas en su inopia intelectual, incapaces de comprender los reacomodos geopolíticos del siglo XXI, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a captar la atención del orbe en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El escenario no es fortuito. Shenzhen, otrora pequeña ciudad pesquera que se convirtió en el epicentro tecnológico del gigante asiático, sede de compañías como Huawei, BYD y DJI; fue la Primera Zona Económica Especial de China (1980) que la hizo concentrar la proveeduría de componentes y le permitió crear un entorno de diseño y fabricación de electrónicos, software y hardware sin parangón en el mundo, con el que que Silicon Valley no ha podido competir abiertamente, y Washington ha combatido con sanciones, aranceles y bloqueos: economic warfare.

En un momento histórico marcado por el ocaso de la hegemonía unipolar y la peligrosa apuesta belicista de Washington y Tel Aviv —cuyo afán por prolongar la guerra mantiene en vilo la estabilidad internacional—, China impulsa una visión distinta bajo ejes de apertura, innovación y cooperación. El encuentro de las 21 economías de Asia-Pacífico, que concentran más de 60% del PIB global, exhibe dos visiones: por un lado, el proteccionismo coercitivo, la amenaza diplomática y el uso de la fuerza como sustituto de la política; por el otro, la construcción de un mundo multipolar que exige un reordenamiento financiero y comercial en búsqueda de paz y bienestar colectivo.

En este tablero geoeconómico, México y las naciones progresistas de América Latina —como el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva y la Colombia de Gustavo Petro— ya demostraron que es posible conciliar modelos de desarrollo incluyente y crecimiento económico. Lejos de las caricaturas ideológicas y la ignorancia económica desde las que el conservadurismo pretende descalificar a la 4T, cerca de mil empresarios globales desembolsaron alrededor de 4 mil 500 dólares por persona para atender al APEC CEO Summit en que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la ponente principal; de su viva voz, y en español, una audiencia que busca espacios de inversión pudo conocer los resultados del Plan México y la estrategia para atraer inversión por 432 mil millones de dólares hacia 2030. El interés de grandes capitales desmiente, con la elocuencia de los hechos, a quienes viajan al extranjero a pregonar que nuestro país es un Estado fallido.

Y si de desmentir insensateces de la ignorante oposición —pseudo— mexicana se trata, basta revisar el dato contenido en el Macro Poverty Outlook del Banco Mundial: de 2018 a 2026 (durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum), 17.3 millones de personas dejaron la pobreza monetaria (por ingresos) en México, reduciendo este flagelo de 35.3 a 20% de la población. Conviene ponderar la fuente, no es un medio “palero” del gobierno de México ni un órgano de difusión de morena; se trata, nada menos, que de una institución preeminente para la visión etnocentrista (británica, europea y anglosajona) de la economía clásica y neoclásica; nada qué ver con “comunismo tropical” o los dislates con los que la rancia derecha adjetiva al humanismo mexicano.

El aumento real de 154% al salario mínimo en estos años y los Programas para el Bienestar consolidan a México como referente de prosperidad compartida; la evidencia confirma lo que nuestra Presidenta sostuvo con firmeza en Shenzhen, “la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés”, misma conclusión que la advertida hace unos días por León XIV, en Buenos Aires, ante un desconcertado Javier Milei.

*Analista