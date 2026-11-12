La guerra invisible

“El arte supremo de la guerra

es someter al enemigo sin luchar”.

Sun Tzu

En los últimos meses y de manera insistente en fechas recientes, la gente común en Europa ha experimentado una serie de perturbaciones cotidianas que parecen inconexas, pero comparten una raíz común. Desde una preocupante oleada de falsas amenazas de bomba que paralizan la seguridad aérea hasta misteriosos ciberataques y sabotajes físicos en supermercados, la normalidad occidental está bajo asedio. No hay tanques cruzando fronteras, pero la sensación de vulnerabilidad es total. Este fenómeno tiene un nombre claro: guerra híbrida.

Esta guerra asimétrica no busca una destrucción inmediata a través de la fuerza militar convencional, sino sembrar caos, desconfianza social y asfixiar gradualmente las instituciones democráticas mediante una sofisticada mezcla de ciberataques, desinformación masiva, sabotajes económicos y guerra psicológica. Y es que su principal “campo de batalla” no es el territorio geográfico, sino la mente de los ciudadanos. A diferencia de los conflictos convencionales —que priorizan la destrucción física o la captura de territorio— este nuevo conflicto silencioso opera principalmente en un espacio intermedio en el cual se diluyen los límites entre guerra y paz.

La semana pasada Europa registró más de 40 amenazas de bomba contra aeropuertos y aeronaves en países como España, Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Polonia, Bulgaria, Grecia y Reino Unido. Este aluvión de falsas amenazas obligó a desvíos de ruta y al despliegue de escoltas con cazas militares.

Por otra parte, el pasado 2 de noviembre se llevaron a cabo diversos ciberataques a más de 100 supermercados de Países Bajos, Suecia, Finlandia, Portugal, Estonia, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo.

Esta ofensiva radicó en elevar remotamente la temperatura de refrigeradores y congeladores.

Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad del software respectivo de los controladores. Previamente en el mes de octubre ya se había registrado la misma acción a cerca de 700 supermercados y comercios en Francia.

Las tácticas hibridas han ido variando, abarcando desde amenazas de bomba a medios de comunicación (RTÉ de Irlanda y Nova TV de Bulgaria) a escaladas de ataques con drones contra buques comerciales en el mar Negro y a infraestructuras críticas.

Destaca también el ataque cibernético a la empresa que opera el túnel bajo los Alpes que conecta Austria e Italia y la evacuación de mil 500 personas de un crucero en la isla griega de Siros.

¿Estamos ante la ciberdelincuencia común?

La respuesta es un rotundo no. Una de las características de la guerra hibrida es que los atacantes —actores estatales (países o gobiernos) o no estatales (milicias, organizaciones criminales o ciberactivistas que operan de forma independiente o financiados)— suelen utilizar intermediarios, por lo que resulta sumamente complejo detectar quién o quiénes son los agentes hostiles.

En América Latina se registran de forma constante ataques de guerra hibrida que han paralizado sistemas de salud e infraestructuras de energía en diversos países de la región. De manera adicional se han desarrollado “fábricas de desinformación” y manipulación de algoritmos que tienen como objeto polarizar procesos electorales y erosionar la democracia, entre otras dinámicas.

Esta denominada guerra de 4ª generación no busca capturar territorios, sino desestabilizar la mente y las instituciones de sociedades enteras. La soberanía de los países ya no se defiende únicamente patrullando fronteras físicas; el conflicto hibrido se está librando hoy en las redes de servidores militares, la economía ilegal y el debate público digital. Mitigar su impacto no es sólo un asunto de estrategia militar, sino un desafío civil y democrático sin precedentes que nos exige una ciudadanía alerta y una infraestructura tecnológica impenetrable.

*Politólogo e Internacionalista. Maestro en Economía y Gobierno.