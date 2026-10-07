Clara Brugada, dos años transformando la Ciudad de México

Por Fadlala Akabani*

El pasado domingo 4 de octubre de 2026, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, rindió su Asamblea Informativa de Rendición de Cuentas, a propósito del segundo año de su gobierno, en un Auditorio Nacional repleto de entusiasmo y ambiente patriótico. La glosa del informe escrito se entregó al Congreso de la Ciudad el 1 de septiembre y la comparecencia formal está prevista para el 14 de octubre.

En materia de inversión y economía, la jefa de Gobierno reportó que la inversión pública subió 55% respecto de 2024, logrando hacer de la Ciudad de México la entidad federativa con más inversión gubernamental y con recaudación local por encima de las participaciones federales. Los ingresos propios –incluido el predial– crecieron 21% en 2025 y fueron creados 150 mil empleos formales nuevos, 50 mil colocaciones de la oficina de empleo local, captación de proyectos por casi 300 mil millones de pesos vía la Agencia de Atracción de Inversiones y 33 mil microcréditos a pequeños negocios.

El desarrollo económico necesita condiciones de paz y seguridad, es por ello que en este tema destacan la reducción de 24% en delitos de alto impacto y 40% en robo de vehículo; feminicidios a la baja 48%, con 97% de casos con persona detenida u orden de aprehensión. El lacerante delito de homicidio se encuentra en mínimos históricos (junio-septiembre) y el nivel más bajo en 30 años. Han sido incorporadas a territorio 3 mil 500 patrullas nuevas y la ciudad cuenta con más de 120 mil videocámaras.

Para dar más y mejor acceso a la ciudad, se han realizado 3 mil 600 obras y más de un millón de metros cuadrados de espacio público recuperado; 450 km reencarpetados, 586 km iluminados con más de 200 mil luminarias y 600 Caminos de Mujeres Libres y Seguras. En el Metro, 48 mil millones de pesos en dos años; renovación integral de la Línea 1, mantenimiento de la 2 e inicio de la 3 con 45 trenes nuevos. Casi 40 km nuevos de Cablebús (líneas 4, 5 y 6) y 100 km de electromovilidad. Con la convicción de construir un mejor futuro para nuestras juventudes, la jefa de Gobierno anunció la construcción de tres universidades públicas en la periferia, cinco preparatorias en pueblos originarios y dos hospitales en Xochimilco y La Magdalena Contreras.

Como parte del equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, me enorgullecen especialmente algunos resultados de la presente administración; desde la Secretaría de Gobierno, a cargo de César Cravioto, y específicamente desde la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de un servidor, participamos activa y permanentemente en los gabinetes de Utopías, recuperación de suelo de conservación, vivienda y diálogo con diferentes actores políticos y sociales.

32 Utopías construidas o en proceso y una meta de 100 unidades al término de la administración. Se han transformado más de 300 mil m²; los espacios ya entregados habrían beneficiado a más de 2 millones de personas. Para combatir la gentrificación y mantener la identidad y el arraigo en la ciudad, se han entregado 6 mil viviendas nuevas, más de 7 mil en proceso de construcción y la remodelación y modernización de unidades habitacionales. La consigna es clara: “No queremos casas sin gente, ni gente sin casas.”

Al final de su mensaje, Clara Brugada cerró filas con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía; pues enfrentamos a una mafia global internacional de ultraderechistas que se apoya de la derecha cipaya. El vergonzante actuar de gobernadores panistas en Chihuahua y Querétaro –que ilegalmente se subordinan a agencias extranjeras– advierten el sometimiento al anglosionismo que prima entre la oposición pseudomexicana. ¡No pasarán!

*Analista