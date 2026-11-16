La discreción de Shenzhen

Por Eduardo Tzili Apango*

La asistencia de Claudia Sheinbaum a la cumbre de APEC en Shenzhen tiene un significado que rebasa su participación en el foro y el encuentro con Xi Jinping. La agenda anunciada permite observar cómo México gestiona su relación con China mientras conserva su anclaje económico en América del Norte. El viaje expresa una lógica de política exterior que denomino “realismo discreto”, particularmente relevante para navegar las turbulentas aguas geopolíticas de la competencia estratégica sinoestadunidense.

El realismo discreto consiste en diversificar selectivamente las relaciones económicas y tecnológicas bajo condiciones de interdependencia asimétrica con una potencia dominante geográficamente próxima, y supone aprovechar oportunidades de cooperación con otros actores mediante compromisos delimitados y una comunicación calibrada, acompañados de señales orientadas a preservar la estabilidad de la relación principal. En el caso de México, esta lógica permite interpretar el acercamiento con China dentro de los márgenes que establece su integración productiva, comercial e institucional con Estados Unidos.

La discreción puede observarse en la gestión del calendario de anuncios, la delimitación de los compromisos y la contención de su significado geopolítico. Una visita presidencial es pública por naturaleza, pero lo relevante es cómo se comunica y conduce el acercamiento, qué sectores comprende y cómo se articula con otras relaciones. Shenzhen ofrece indicios de esa calibración, pues la cooperación anunciada se presenta mediante objetivos funcionales de desarrollo y declaraciones que reafirman la centralidad del vínculo norteamericano.

El calendario de comunicación admite una lectura semejante. Aunque los preparativos de una cumbre preceden ampliamente a su celebración, la agenda mexicana se divulgó progresivamente después de las elecciones intermedias estadunidenses, secuencia que permite inferir que el escenario electoral pudo influir en la gestión de los anuncios. La posición geopolíticamente sensible de México genera incentivos para evaluar cambios en Washington antes de precisar públicamente el alcance de su cooperación con Beijing.

El contenido sectorial refuerza esta lectura. La cooperación anunciada comprende hospitales inteligentes en el ámbito de la salud y fuentes renovables y tecnología solar en el energético, incluyendo también economía circular y transformación de residuos en materia ambiental, además de cooperación científica y tecnológica. Estos ámbitos permiten presentar la relación en términos de capacidades y necesidades mexicanas.

La presentación del Plan México vincula esta agenda con objetivos industriales internos. Sin embargo, incorporar equipos de China y desarrollar capacidades nacionales son procesos distintos. La cooperación puede facilitar infraestructura y acceso tecnológico, mientras sus efectos industriales dependerán del aprendizaje, la formación de proveedores y la generación de conocimiento en México.

La reafirmación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, junto con la declaración de que México no busca uno con China, refuerza esta interpretación. El gobierno delimita públicamente el alcance del acercamiento y contiene interpretaciones de realineamiento. Allí reside la relevancia de Shenzhen para el realismo discreto. La cooperación prevista muestra cómo México procura ampliar sus opciones dentro de una relación triangular profundamente desigual. Los proyectos que se concreten y las respuestas que susciten permitirán observar cuánto margen conserva esta estrategia cuando la competencia entre potencias alcanza las decisiones materiales del desarrollo mexicano.

*Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, miembro de la Asociación Mexicana de Sinología y especialista en estudios de China contemporánea