Sí hay Estado mexicano; Sheinbaum cierra filas con FA

El pasado martes, Donald Trump volvió a poner a México en el centro de sus ataques. Esta vez fue ante la Asamblea General de la ONU. Llamó a México el “epicentro” de la violencia de los cárteles y calificó como inaceptable que EU comparta una frontera de 3 mil 200 km con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales y ante los representantes de otras naciones, exigió que México “recupere el control” de su territorio no sin antes advertir que los integrantes de los cárteles deberían ser asesinados, exiliados o detenidos como “combatientes enemigos”.

Trump también afirmó que EU está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para proteger sus intereses nacionales en el hemisferio. Pese al endurecimiento del mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum lo tomó con calma y respondió que esas declaraciones tienen un componente político y electoral. Incluso ironizó que podría decir que es difícil para México vivir al lado de un país con enorme consumo de drogas y gran producción de armas, “pero no lo diré”, dijo, porque existe una buena relación entre ambos gobiernos.

También rechazó la idea de que México esté controlado por los cárteles. Sheinbaum defendió que sí hay Estado mexicano y están al frente de sus instituciones, hombres y mujeres de una valentía extraordinaria y muy preparados. Uno de ellos, dijo, es el general Ricardo Trevilla, que tiene una gran preparación y formación única, con una visión integral. El general, añadió, conoce de seguridad, es valiente y honesto. También reconoció al almirante Raymundo Morales, titular de Marina, y a Omar García Harfuch, secretario de SPC, del que dijo, está vivo de milagro después del atentado que sufrió. “Si hubiera algún vínculo con algún grupo criminal, no tendríamos los resultados que tenemos, sería imposible”, subrayó.

No es casual el mensaje de la Presidenta. Porque mientras Trump amenaza, el Ejército y la Marina mantienen una relación de cooperación estrecha con el Comando Norte de EU. Sólo hay que recordar que en julio pasado, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte se reunió en Veracruz con el general Trevilla y el almirante Raymundo Morales. Hablaron de entrenamiento contra cárteles, operaciones especiales, intercambio de información, drones y seguridad marítima. El Comando Norte habló entonces de “confianza mutua”, respeto a la soberanía e integridad territorial y una mayor colaboración militar. Entonces, ¿Trump habla en serio?

Quizá habría que tomarlo en serio, pero sin confundir una amenaza política con una decisión militar. Una intervención unilateral de EU en México no sería automática. Antes tendría que romperse públicamente un esquema de cooperación militar que hoy sigue funcionando. Y aquí hay una contradicción. Trump habla de México como si fuera un territorio enemigo, pero el Pentágono y el Comando Norte trabajan de forma coordinada con el Ejército y la Marina.

Eso no significa que el riesgo pueda descartarse, sino que, por ahora, la presión de Washington y la cooperación militar avanzan por dos vías distintas. Y mientras esas dos vías sigan abiertas, una intervención militar de EU seguirá siendo una posibilidad extrema, más no un hecho anunciado.

* El supuesto decomiso de 59 millones de litros de huachicol en San José Iturbide, Guanajuato, presentado por el gobierno federal como el mayor aseguramiento de combustible en la historia del país, podría terminar convertido en uno de los mayores ridículos de la historia de la FGR, de Ernestina Godoy. Fue el propio MP el que proporcionó la información a la SSPC, sin verificar documentos, contratos ni la procedencia legal del combustible. Por lo pronto, Juan Francisco Vera dejó la delegación de la FGR en Guanajuato, en medio de los cuestionamientos sobre el operativo. Este episodio vuelve a poner bajo la lupa el por qué no se ha integrado una carpeta de investigación sólida sobre una red de huachicol que, de acuerdo con diversos señalamientos, podría involucrar a personajes vinculados con Morena, entre ellos los hijos del expresidente López Obrador y el senador Adán Augusto López.

DE IMAGINARIA

El general Ricardo Trevilla, informó que el Ejército mexicano inhibió cinco drones utilizados por grupos criminales en la frontera con EU, esto, como parte del operativo binacional Águila Alta, una respuesta más a la miope visión de Trump.