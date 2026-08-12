Seguridad y desarrollo

Condición sine qua non para que exista desarrollo en una sociedad y éste se traduzca en bienestar y mejores condiciones de vida para la población es la seguridad. Sin ella, la vida diaria de la comunidad sufre alteraciones que derivan en situaciones anómalas que en nada favorecen a la resolución del resto de las necesidades de quienes la integran.

Es por ello que, con una estrategia integral en dicha materia, Alejandro Armenta logró obtener para Puebla la realización del Tianguis Turístico que se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo del año próximo; acontecimiento de talla mundial en momentos en los que México requiere de mayor promoción de sus bellezas naturales, su cultura, gastronomía y la excelente hospitalidad que caracteriza a los mexicanos.

Para reforzar esa estrategia en los estados del país donde se ubican los destinos turísticos más atractivos e importantes a nivel mundial, la seguridad es de los elementos imprescindibles para garantizar una buena experiencia para los visitantes, con la derrama económica que ello representa, tanto para el turista como para los prestadores de servicios.

Tarea primordial ha sido garantizar la seguridad, lo mismo a los locales que a los extranjeros. Mil millones de pesos han sido destinados por el gobierno poblano para la infraestructura turística y hotelera, principalmente en la zona del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, así como la creación de un distrito aeroportuario y la ampliación de la infraestructura vial de la zona.

Es por ello que la Secretaría de Turismo del gobierno federal resolvió que Puebla tiene las condiciones suficientes para que, después de 14 años, vuelva a organizar el Tianguis Turístico debido a las condiciones que hoy representa: bellezas naturales, una buena infraestructura y, sobre todo, seguridad para todos.

El gobernador Armenta Mier ha resaltado que esos proyectos son el resultado del trabajo coordinado con el gobierno de México, las aerolíneas, la iniciativa privada y diversas instituciones, con el propósito de convertir al estado en un destino más competitivo y con mayores oportunidades de desarrollo económico.

La conectividad aérea representa un eje estratégico para fortalecer el turismo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Puebla. Sin duda que la apertura de nuevas rutas aéreas ha sido resultado de meses de gestiones entre el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, la Secretaría estatal de Desarrollo Turístico, la Guardia Nacional, las líneas aéreas y la administración del Aeropuerto Internacional del estado. Ejemplo de desarrollo, Puebla cuenta con capacidad de más de 30 mil habitaciones para el turismo y tan sólo en la capital más de 13 mil cuartos.

La propia secretaria de Turismo estatal, Carla López-Malo, ha confirmado que el gobierno de Armenta Mier destinará más de mil millones de pesos para reforzar la infraestructura aeroportuaria, que hoy ya conecta vuelos tanto nacionales como internacionales.

DENUNCIA INTERNACIONAL

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros electorales del INE, a quienes señala por una medida que le impide utilizar expresiones como “narcopartido” en contra del oficialismo. La denuncia solicita sean revisadas las actuaciones de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes el dirigente nacional señala de actuar en contra de la libertad de expresión, por lo que se trata de un caso que debería ser analizado bajo los mecanismos de “rendición de cuentas”. La denuncia, por sí misma, no implica que los consejeros hayan sido declarados responsables de violación alguna ni que Estados Unidos haya anunciado sanciones. Únicamente se trata de que el Departamento de Estado de EU conozca los hechos y valore las acciones que correspondan.