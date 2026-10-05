Torreón: mucho más allá de la imitación de la violencia

Una subdirectora asesinada en su escuela obliga a preguntarnos qué está ocurriendo en los espacios donde educamos a las nuevas generaciones. En Torreón, esa pregunta corre el riesgo de quedar sepultada bajo una explicación demasiado rápida: los agresores habrían imitado a perpetradores de otros países. La fiscalía estatal señaló esa hipótesis entre los primeros resultados de la investigación. De inicio, quedaría por esclarecer, en primer lugar, cómo la admiración por un atacante extranjero llegó a convertirse, para dos jóvenes mexicanos, en una razón para matar, y qué ocurrió en sus vidas antes de que cruzaran ese umbral.

El homicidio de la profesora y las lesiones sufridas por otras personas se dan en una entidad donde ya se tienen otros antecedentes: el del Colegio Cervantes de Torreón, en 2020 y la agresión contra una profesora en Ramos Arizpe en 2023; pero también en un país donde, entre los años 2000 y 2026 se han registrado, al menos, 157 ataques de una naturaleza relativamente similar. Son acontecimientos cuyas motivaciones y circunstancias deben esclarecerse por separado; pero que, al considerarlos juntos, surge la pregunta respecto de qué se investigó después, qué medidas se desarrollaron y qué conocimientos llegaron efectivamente a las escuelas, como parte de las directrices de las autoridades educativas.

La hipótesis de la imitación resulta así totalmente insuficiente. ¿Qué encuentra un joven en una comunidad que celebra la destrucción? ¿Qué reconocimiento obtiene allí? Un perpetrador extranjero podría, sí, convertirse en figura de identificación porque ofrece una manera de interpretar agravios, atribuir enemigos y proyectarse ante otros. Sin embargo, comprender esa apropiación demanda reconstruir vínculos, conversaciones y trayectorias.

La investigación debe alcanzar también la vida cotidiana. La violencia doméstica, el acoso, las humillaciones y la exposición a entornos donde la fuerza bruta proporciona autoridad forman parte de las condiciones en que crecen numerosos adolescentes. UNICEF ha documentado la continuidad de la violencia entre hogares, escuelas y comunidades. Esa exposición tiene efectos que merecen atención por sí mismos; atribuirle automáticamente una conducta homicida impediría entender por qué experiencias semejantes desembocan en respuestas tan diferentes. Para esclarecer este tipo de violencia, es necesario entonces conocer relaciones concretas, además de reconocer el contexto social.

El tema de la salud mental adquiere también una dimensión estratégica en esta cuestión. Si un adolescente comunica que está siendo amenazado, expresa deseos de hacerse daño o amenaza a otros, ¿quién lo escucha; quién evalúa la situación y quién verifica que recibió atención oportuna y adecuada? Entre advertir un problema y conseguir una consulta pueden acumularse trámites, costos y esperas. Una referencia sin seguimiento deja a las y los jóvenes y a sus familias frente a una puerta cuya apertura se desconoce. La prevención exige hacerse cargo de ese trayecto, dentro y fuera del plantel.

El profesorado ocupa una posición difícil en ese recorrido. Convive diariamente con estudiantes y puede advertir cambios, conflictos o amenazas, pero necesita tiempo, formación y acceso a profesionales para interpretarlos y actuar. Cada escuela debería saber a quién recurrir y qué hacer mientras llega la respuesta. Esa capacidad incluye proteger a quien comunica un riesgo, atender a las personas amenazadas y documentar las intervenciones. Su eficacia depende de la coordinación con salud y protección de la infancia, así como de servicios que puedan recibir los casos.

En el fondo, estos ataques interrogan el aprendizaje de nuestra relación con los demás. La escuela promete un espacio donde la palabra permite tramitar diferencias y donde la presencia ajena establece límites a la propia acción. Esa promesa necesita sostén material y cotidiano. Después de Torreón, esclarecer responsabilidades y acompañar a las víctimas debe conducir también a examinar las instituciones que rodean a los jóvenes. La explicación de la imitación resulta muy limitada porque nos dice muy poco acerca del mundo en que esa referencia, si es que es el caso, adquirió sentido y llevó a una decisión cruenta y al asesinato. Y eso requiere de una comprensión mucho mayor. Las víctimas y sus familias lo merecen.