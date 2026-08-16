¿Todavía puedes creer?
Luis Wertman Zaslav
Editorial
Toda mi solidaridad con Ezra
Hasta hace poco, ver era creer. Una fotografía demostraba que algo había ocurrido. Hoy una imagen puede mostrar algo que nunca sucedió.
No es ciencia ficción. Es nuestra nueva realidad. Y quizá el mayor desafío de la inteligencia artificial (IA) no sea aprender a utilizarla, sino a confiar en un mundo donde casi todo puede parecer verdadero. La IA llegó acompañada de una promesa extraordinaria: comprender mejor la realidad para tomar mejores decisiones. Puede encontrar patrones invisibles, detectar enfermedades, anticipar riesgos, prevenir fraudes y analizar en segundos información que antes requería semanas. Renunciar a esas capacidades sería absurdo. Utilizarlas sin construir nuevas defensas sería irresponsable.
Cuanto mejor funciona una tecnología, más fácilmente dejamos de verificarla. Ahí comienza el problema. En el mundo digital la confianza es indispensable, pero no suficiente. Necesitamos una confianza capaz de acompañar la velocidad de la tecnología sin convertirse en credulidad.
La llamo confianza aumentada: no confiar más, sino tener mejores razones para confiar. Su primera característica es verificar, y esto no significa vivir sospechando de todo, sino conservar la posibilidad de comprobar aquello que importa. La verificación no destruye la confianza. La fortalece.
La segunda característica es prevenir. La IA permite reconocer anomalías, detectar vulnerabilidades y anticipar señales antes de que se conviertan en crisis; sin embargo, prevenir no es vigilar.
La misma tecnología que puede anticipar un delito podría utilizarse para observar indiscriminadamente a las personas. Por eso necesitamos una tercera característica: contrapesos. La gobernanza de la IA no puede pertenecer a un gobierno, una corporación, una ideología ni a ningún grupo que pretenda utilizarla para imponer su conveniencia. Necesitamos reglas transparentes, evaluación independiente, diversidad de voces y mecanismos efectivos para cuestionar las decisiones.
Existe una cuarta dimensión: reparar. Una institución confiable no es aquella que promete no equivocarse. Eso sería imposible. Es aquella capaz de detectar el error, reconocerlo, corregirlo, aprender y responder frente a quien resultó afectado.
La confianza también se construye después de equivocarnos. Por eso el progreso tecnológico no debería medirse solamente por cuántos procesos automatizamos, sino por cuántos podemos explicar; no únicamente por la velocidad de nuestras decisiones, sino por nuestra capacidad para revisarlas; no por cuánto poder entregamos a una máquina, sino por cuánto criterio conservamos para detenerla.
Imagino hospitales donde la IA detecte una enfermedad antes de los primeros síntomas; ciudades capaces de anticipar riesgos sin convertir al ciudadano en sospechoso; empresas que prevengan fraudes antes de perder el patrimonio de una familia; medios donde podamos comprobar el origen de una imagen; gobiernos que utilicen algoritmos y permitan conocer cuándo, cómo y para qué los utilizaron. Eso sería progreso con confianza.
La próxima gran innovación quizá no sea una IA todavía más poderosa. Quizá sea algo mucho más importante: una sociedad capaz de utilizar un poder extraordinario sin renunciar a su libertad. Ahí está el cambio que necesitamos. De creer a comprobar. De reaccionar a prevenir. De concentrar poder a construir contrapesos. De ocultar el error a repararlo.
Y de una confianza basada solamente en percepción a otra respaldada por evidencia. Porque en un mundo donde cualquier cosa puede parecer verdadera, la confianza será uno de nuestros bienes más valiosos. Y tendremos que protegerla como protegemos aquello que hace posible vivir juntos: la libertad, la seguridad, la verdad y nuestra capacidad de decidir. La IA podrá amplificar casi todo lo que hacemos. Nuestra responsabilidad será asegurarnos de que también amplifique lo mejor de nosotros. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!