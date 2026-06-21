El costo de no hacer preguntas

Hay decisiones que cambian una vida. Otras cambian una empresa. Algunas transforman una comunidad entera. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, la diferencia entre el éxito y el fracaso no estuvo en la inteligencia de quienes participaron ni en la cantidad de recursos disponibles ni en la tecnología utilizada, sino en las preguntas que se hicieron… o las que nadie se atrevió a hacer.

Vivimos rodeados de promesas de soluciones rápidas y oportunidades que no pueden dejarse pasar. Cada día recibimos más información, pero enfrentamos un riesgo creciente: confundir información con conocimiento y entusiasmo con evidencia.

Cuando eso sucede, dejamos de analizar y comenzamos a reaccionar. Reaccionar rara vez produce buenos resultados. Pensemos en una familia que toma decisiones económicas sin revisar sus finanzas, una empresa que compra tecnología sin definir qué problema busca resolver o una institución que anuncia iniciativas sin mecanismos claros para medir resultados. En todos los casos aparece el mismo patrón: mucha actividad, movimiento, discurso, pero pocos resultados, porque la pregunta más importante nunca fue qué herramienta utilizar, sino para qué utilizarla.

Con frecuencia creemos que el progreso consiste en incorporar algo nuevo, pero la experiencia demuestra que las organizaciones más exitosas no son las que más herramientas tienen, sino las que entienden mejor sus objetivos.

Los grandes errores rara vez comienzan con malas intenciones; generalmente empiezan con supuestos equivocados que nadie cuestionó. Alguien asumió que los datos eran correctos o que las personas adoptarían el cambio, y mientras todos suponían, nadie preguntaba. Por eso una de las habilidades más valiosas del liderazgo consiste en formular preguntas incómodas: ¿Qué problema estamos resolviendo realmente? ¿Cómo mediremos el éxito? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué evidencia respalda esta decisión?

En mi experiencia, las organizaciones más sólidas no son aquellas donde todos piensan igual, sino aquellas donde existe la confianza suficiente para cuestionar respetuosamente las ideas. La confianza no significa ausencia de preguntas, sino crear espacios donde las preguntas son bienvenidas porque ayudan a mejorar los resultados. Cuando una organización o una sociedad dejan de cuestionarse, comienzan a estancarse o a polarizarse.

Por eso resulta preocupante observar cómo se premia la velocidad por encima de la reflexión. Las decisiones apresuradas suelen generar costos mucho mayores que unos minutos adicionales de análisis. Preguntar no retrasa el progreso, lo fortalece.

Otro aprendizaje fundamental es entender que ninguna herramienta puede sustituir el liderazgo. La tecnología puede acelerar procesos, pero no puede definir propósitos ni generar confianza. Eso sigue siendo una tarea humana, porque las personas no siguen algoritmos, siguen causas; no se comprometen con plataformas, se comprometen con propósitos. Por eso los líderes del futuro deberán comprender la innovación sin convertirse en rehenes de las modas y avanzar con rapidez sin sacrificar la capacidad de reflexión.

No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. En esta transición, la diferencia estará en nuestra capacidad para distinguir las respuestas valiosas del ruido, donde entran en juego la legitimidad para impulsar las decisiones, la voluntad para ejecutarlas y el compromiso para sostenerlas cuando aparezcan los obstáculos.

Porque los resultados duraderos nunca nacen de la improvisación, sino de la preparación, de la disciplina, de la responsabilidad y de la capacidad de hacer las preguntas correctas antes de que los problemas aparezcan. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, haz una pausa, observa, escucha y pregunta.

En un mundo que avanza rápido, la verdadera ventaja seguirá estando en quienes conservan la capacidad de pensar, cuestionar, aprender y actuar con responsabilidad. Las mejores decisiones no nacen de la prisa, sino de la reflexión, de la preparación. Y la confianza no se construye con discursos, sino con verdad, evidencia, diálogo y resultados.

Al final, las preguntas correctas nos ayudan a convertir nuestras capacidades en bienestar, nuestros conocimientos en soluciones y nuestras acciones en resultados que beneficien a los demás. Es la mejor manera de construir un mejor futuro para todos: ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!