En Antalya, Turquía, sede de la Conferencia de las Partes edición 31 (COP31), a una semana de las discusiones sobre la crisis climática y el futuro del planeta, los países representados acordaron el abandono de los combustibles fósiles de manera acelerada. En el papel es un avance respecto a lo sucedido en la COP de Belem, Brasil, cuando los árabes, grandes productores petroleros, obstaculizaron las negociaciones. Falta ver si el dicho se materializa en hechos.

Así, ayer (16 de noviembre) se resolvió el primer borrador de la decisión política, bajo la conducción de Australia —y encargado de las negociaciones—, el cual propone acelerar la eliminación progresiva de los fósiles y plantea una transición inmediata en los sistemas energéticos. Este documento recupera el compromiso de Dubái, en la COP28, aunque todavía no fija calendarios ni metas nacionales obligatorias, y lo cierto es que el documento seguirá debatiéndose. Arabia Saudita y Rusia son reticentes a las referencias que limiten el uso de los hidrocarburos; en contraste, India y otras economías en desarrollo continúan con los reclamos de poder tener un margen para garantizar energía y crecimiento vía estos combustibles.

Este primer borrador llega en un momento crucial, pues la ciencia ha sido clara en que se superará el umbral del calentamiento global de 1.5 grados Celsius, y pese a esta advertencia existencial del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, varios países, entre ellos Arabia Saudita, cuestionaron la base científica e intentaron impedir que se hiciera referencia en la decisión política.

Tanto Australia como Turquía, copresidendes de la COP, propusieron la iniciativa 35 x 35, la cual tiene como objetivo que la electricidad represente 35% del consumo final global de energía en 2035. Esto es pertinente, pero electrificar no equivale a descarbonizar, porque si la demanda adicional se cubre con carbón o gas, el beneficio será limitado o nulo y, en eso, este borrador no garantiza electricidad renovable.

De ahí que la Unión Europea ofreció apoyar la iniciativa, siempre y cuando la electricidad sea limpia. Ya veremos si Australia y Turquía logran persuadir a otras naciones para que se sumen a esta iniciativa voluntaria.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, las tecnologías limpias y la electrificación no sólo han desplazado al carbón en la generación eléctrica global, sino que también permitieron un ahorro de alrededor de 265 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026. Sin embargo, la brecha entre la aceleración del mercado tecnológico y la voluntad política de los Estados sigue amenazando la consecución de las metas del Acuerdo de París. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en ingles) calcula que 78% de la electricidad global deberá generarse con fuentes renovables para evitar que el calentamiento global supere los 1.5 grados Celsius.

Usar energías limpias no sólo ayudaría a combatir la crisis climática, sino también permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón— y fortalecería la seguridad energética. Y la seguridad energética es una pieza fundamental en estos tiempos en los que la inteligencia artificial y los centros de datos están en las discusiones internacionales.

En esta cumbre climática, la IA es un tema en la agenda. La presidencia de la COP31 lanzó una serie de iniciativas con la finalidad de lograr una inteligencia artificial responsable: Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial, el cual busca garantizar su desarrollo sin dejar de lado la acción climática.

De hecho, la IRENA contribuyó a su redacción al buscar que la inteligencia artificial no se convierta en una fuente adicional de contaminación y consumo energético, sino que se utilice como una herramienta que ayude a enfrentar la crisis climática y favorezca el desarrollo sostenible.

Para la agencia, dos puntos son fundamentales: sistemas de energía y centros de datos; en el primero, la digitalización permite integrar energías renovables, almacenamiento y vehículos eléctricos para lograr redes más seguras y eficientes; mientras que en el segundo punto se busca reducir el consumo energético y se use electricidad limpia, que es clave para evitar que la expansión aumente las emisiones. La IA puede mejorar pronósticos y gestionar redes, pero sus centros de datos demandan electricidad constante, agua y minerales críticos. De casi 200 países participantes, sólo nueve se habían sumado al compromiso. Sin duda, hace falta transparencia sobre consumo eléctrico y de agua, emisiones, origen de la energía y ubicación de los centros de datos. Instalar infraestructura en cuencas con estrés hídrico puede trasladar costos a las comunidades.

Y sobre la IA, ayer se publicó un estudio sobre cómo los modelos pueden convertirse en negacionistas de la crisis del clima.

Realizado por la UNESCO y la University College London, el documento indica que la inteligencia artificial puede explicar la ciencia climática con precisión, pero también abandonar los hechos para complacer a sus usuarios. Advierte que estos sistemas pueden validar información falsa ante la menor discrepancia y el riesgo va más allá de la desinformación, porque puede debilitar la confianza en la evidencia científica y distorsionar decisiones públicas. Por ello, el uso de la IA en la acción climática exige rigor, verificación y responsabilidad.

Para la COP, esta semana será fundamental para resolver diferencias sobre combustibles fósiles, financiamiento, adaptación y transición justa. Se supone que es la cumbre de la implementación. Ya se verá si se aprovecha esta oportunidad o se queda en otro encuentro más de puras buenas intenciones.