Un nuevo capítulo

Imaginen entrar a un supermercado y encontrar queso cheddar británico de la más alta calidad… o visitar alguna ciudad del Reino Unido y encontrar más frutas frescas y deliciosas llevadas del campo mexicano.

Hoy, ese escenario está un paso más cerca

La entrada en vigor del TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) entre el Reino Unido y México es mucho más que sólo una fecha técnica en el calendario del comercio internacional: es una señal clara de que nuestros países creen en seguir creciendo juntos.

Durante décadas, hemos construido una relación económica sólida que hoy entra en una nueva etapa.

A partir de este lunes, las empresas británicas y mexicanas pueden comerciar bajo reglas más modernas y ágiles. Es un paso hacia una plataforma más ambiciosa.

El TIPAT conecta a México y al Reino Unido con una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo, que abarca América y Asia-Pacífico, abriendo nuevas rutas y posibilidades.

Y lo hace sobre una base sólida. El comercio bilateral ya alcanza los 8 mil millones de dólares anuales, con exportaciones e importaciones prácticamente al mismo nivel.

Más allá de las cifras, esta relación tiene rostro humano: más de 160,000 empleos dependen directamente de este intercambio, con impactos que se multiplican en ambas economías.

El TIPAT viene a acelerar esa dinámica. Menos aranceles significa más productos cruzando fronteras y mayor competitividad, con nuevas oportunidades, especialmente en sectores como el agroalimentario. Esto abre mercados e impulsa a las empresas a innovar y crecer.

Pero el valor del acuerdo trasciende el comercio tradicional al fortalecer cadenas de suministro. El TIPAT permitirá tener cadenas productivas más resilientes con insumos de distintos países miembros, facilitando la diversificación y reduciendo riesgos.

Además, por primera vez entre México y el Reino Unido incorpora reglas modernas para la economía digital. En la práctica, implica menores costos y mayor certidumbre, especialmente para empresas tecnológicas que operan en ambos mercados.

La inversión es otro eje clave en esta nueva etapa. Empresas británicas ya participan en sectores estratégicos en México, desde la automotriz y farmacéutica hasta energías limpias y servicios financieros. No sólo generan crecimiento, también elevan estándares y fortalecen comunidades.

Al mismo tiempo, la relación es cada vez más recíproca. La inversión mexicana en el Reino Unido ha crecido de forma sostenida, particularmente en tecnología, finanzas y energías limpias. El TIPAT facilitará aún más estos flujos, ofreciendo certeza jurídica y un entorno más ágil para hacer negocios.

Este dinamismo va más allá de la inversión; también impulsa la movilidad de talento entre ambos países.

Ya sea al establecer un negocio, trabajar de manera temporal o apoyar operaciones existentes, los profesionistas del Reino Unido y México enfrentarán menos barreras y procesos más claros.

Esto fomentará el intercambio de habilidades e ideas, impulsará el crecimiento de las empresas y fortalecerá las conexiones humanas detrás del comercio.

Y quizá uno de los impactos menos visibles, pero más importantes, está en las pequeñas y medianas empresas. Miles de PyMES ya participan en este intercambio. Para ellas, procesos más simples y reglas más claras pueden marcar la diferencia para entrar al mercado internacional.

Al final, el comercio ocurre en decisiones concretas. Cuando una empresa exporta por primera vez, cuando un productor encuentra nuevos mercados o cuando un consumidor descubre algo nuevo. Y el TIPAT hará que esas decisiones sean más fáciles.

Con este acuerdo, México y el Reino Unido, junto con otros miembros del TIPAT, eligen apostar por reglas claras, estándares altos y cooperación.

Hoy, es más que el inicio de un acuerdo. Es el comienzo de una etapa más ambiciosa en nuestra relación, donde el comercio sirve como puente y la inversión como motor de la prosperidad compartida.

Cuéntenme en redes: ¿qué productos del Reino Unido les gustaría ver en México y viceversa?

*Embajadora del Reino Unido en México