Entre escenarios y páginas

Escocia es conocida por sus paisajes espectaculares, sus castillos centenarios y el sonido de las gaitas que acompaña a visitantes y locales por igual. Pero cada agosto su capital se vuelve famosa por algo más que escuchar a los gaiteros en la Royal Mile.

Durante unas semanas, la ciudad de Edimburgo se convierte en un epicentro creativo y se llena de actores, escritores, comediantes, músicos y artistas llegados de todo el mundo para participar en el Edinburgh Festival Fringe.

Más que un festival, es una demostración de cómo la cultura puede transformar una ciudad y convertirla en un punto de encuentro global. En cada teatro improvisado, espectáculo callejero o conversación entre desconocidos queda algo muy claro: las historias tienen la capacidad de viajar y acercar a personas de contextos muy distintos.

Ahora que baja el telón en Edimburgo, la conversación continúa de este lado del Atlántico. Del 4 al 6 de septiembre, Querétaro recibirá una nueva edición del Hay Festival, uno de los encuentros culturales más relevantes de América Latina.

Aunque muy distinto en formato al Fringe, comparte la misma convicción: que las ideas y la cultura siguen siendo una de las formas más poderosas de conectar personas, intercambiar ideas y tender puentes.

Y hay otro elemento que hace especialmente significativo este encuentro para nosotros. Hay Festival nació hace casi cuatro décadas en una pequeña localidad de Gales, Hay-on-Wye, famosa por sus librerías y su amor por los libros.

Desde entonces se ha convertido en una plataforma global de intercambio de ideas, con ediciones en distintos países y continentes. Que una iniciativa nacida en una pequeña comunidad galesa haya encontrado en Querétaro uno de sus hogares más exitosos habla del poder de la cultura para cruzar fronteras.

En este sentido, la presencia británica en esta edición refleja ese espíritu de intercambio. Habrá conversaciones sobre literatura, tecnología, identidad, geopolítica, memoria y creatividad.

Eley Williams llevará al público al fascinante terreno del lenguaje y las historias que construimos con él. Shaun Walker aportará una mirada a los cambios que están redefiniendo el orden internacional. Gwendoline Riley y Nick Makoha explorarán temas tan universales como las relaciones familiares, la pertenencia y la experiencia humana. E incluso la investigadora de la Universidad de Oxford, Carissa Véliz, nos invitará a reflexionar sobre una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo queremos convivir con tecnologías capaces de saber tanto sobre nosotros?

Lo más interesante no es únicamente escuchar a autores y pensadores de renombre, sino lo que ocurre cuando sus ideas llegan a lectores, periodistas y creadores.

Desde hace más de una década, Hay Festival y el British Council colaboran para acercar autores, ideas y proyectos creativos a nuevas audiencias. En Querétaro, esa colaboración se traduce en reflexiones compartidas entre voces británicas, mexicanas e internacionales sobre algunos de los temas más relevantes de nuestro tiempo.

Y, como ocurre con los mejores libros, esas ideas dejan una huella que suele durar mucho más que el momento en que fueron escuchadas.

Por eso resulta tan significativo que, mientras Edimburgo despide una edición más del Fringe, Querétaro esté listo para abrir un nuevo capítulo de la misma historia.

Una historia que comenzó hace casi cuatro décadas en una localidad galesa y que hoy sigue fortaleciendo los lazos entre el Reino Unido y México a través de algo tan sencillo como una buena conversación.

Quizá esa sea la verdadera magia de festivales como Hay Festival o el Edinburgh Fringe. Más allá de los escenarios, los paneles y los libros firmados, lo que permanece son las preguntas que nos hacen pensar, las historias que nos acompañan y las conexiones que construimos con los demás.

¿Y ustedes, qué evento esperan con más entusiasmo en Hay Festival Querétaro?

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*Embajadora del Reino Unido en México