Por Rachel Brazier*

La semana pasada, Amy Barklam, comisionada de Comercio del Reino Unido para América Latina y el Caribe, regresó a México por segunda vez en menos de un año. Esto sin duda es una clara señal de interés, confianza y, sobre todo, de ambiciones compartidas.

Su regreso refleja algo que estamos viendo cada vez con más claridad: México se ha consolidado como un gran socio para el Reino Unido y existe un interés genuino por profundizar aún más nuestra relación económica en los próximos años.

Ese compromiso quedó especialmente claro durante el UK Day (Día del Reino Unido), organizado en estrecha colaboración con la Secretaría de Economía. Más que un evento, fue una demostración de lo que puede lograrse cuando dos gobiernos trabajan hombro con hombro para crear oportunidades para sus empresas, atraer inversión, impulsar la innovación y conectar a quienes están construyendo el crecimiento del futuro.

Lo que ocurrió durante esa jornada fue mucho más relevante que una sucesión de paneles o presentaciones. Reunió a líderes empresariales, inversionistas, emprendedores y representantes gubernamentales que comparten una visión: aprovechar el enorme potencial de una relación económica que sigue creciendo y diversificándose.

A lo largo de la visita hubo encuentros sobre servicios financieros, tecnología, alimentos y bebidas, inversión y comercio.

Vistos por separado, podrían parecer sectores distintos. Juntos cuentan una historia mucho más interesante.

Hablan de una relación económica moderna, que ya no se limita al intercambio de bienes, sino que se construye a partir de capital, innovación, conocimiento y colaboración.

Durante estas sesiones, Amy Barklam hizo un llamado a mantener conversaciones valiosas, intercambiar ideas y trabajar con una ambición común por generar prosperidad para ambos países. Y fue precisamente esa visión de crecimiento conjunto la que atravesó toda la agenda.

Las mejores oportunidades suelen surgir cuando personas de diferentes sectores terminan compartiendo la misma mesa. Cuando una empresa descubre un nuevo mercado. Cuando un inversionista identifica un proyecto con potencial. Cuando una conversación abre la puerta a una colaboración inesperada.

Ese fue precisamente el valor del Día del Reino Unido.

Porque el verdadero impacto de estos encuentros rara vez se mide ese mismo día. Se mide meses o incluso años después, cuando una conversación se convierte en una inversión, una alianza comercial o un proyecto que genera crecimiento y empleo.

De alguna manera, lo mismo ocurre con los acuerdos comerciales.

La entrada en vigor este año del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para el Reino Unido marca un nuevo capítulo en una relación que ya venía fortaleciéndose desde hace tiempo. No representa el inicio de la conversación, sino una plataforma para llevarla mucho más lejos.

Los acuerdos comerciales crean oportunidades de formas que a veces pasan desapercibidas. Pueden traducirse en nuevos productos en los supermercados, más opciones para los consumidores, acceso a tecnologías innovadoras y mejores condiciones para que las empresas de ambos países crezcan y compitan.

Después de una semana como ésta, uno termina recordando que detrás de cualquier acuerdo, inversión o proyecto siempre hay personas.

Está el emprendedor que busca expandirse a nuevos mercados. El inversionista que busca la próxima gran oportunidad. El equipo que encuentra en otro país el talento, las capacidades o los socios que necesita para crecer.

Las relaciones económicas más sólidas no se construyen a partir de una sola reunión ni de un único anuncio. Se construyen cuando existe confianza, intereses compartidos y la convicción de que trabajar juntos genera más oportunidades que hacerlo por separado.

Y si algo dejó clara la visita de Amy Barklam es precisamente eso: que México y el Reino Unido ven un enorme potencial en el futuro de esta relación y están decididos a seguir construyéndolo juntos.

*Encargada de Negocios, Embajada Británica en México