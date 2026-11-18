Convencidos de que en 2027 Morena ganará “de calle” los puestos de elección popular que se someterán al escrutinio ciudadano, un grupo de integrantes de la llamada Mesa de Alto Nivel del gobierno federal está convencido que una nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) nombrada sólo con los votos de Morena, PVEM y PT sería mejor que “permitir” a la oposición “secuestrar” el proceso legislativo.

Ese grupo desarrolla una estrategia para presionar a los coordinadores parlamentarios del oficialismo en la Cámara de Diputados: Ricardo Monreal, de Morena; Carlos Puente, del Verde, y Reginaldo Sandoval, del PT, a través de sus propios compañeros diputados, para que elijan a la nueva presidenta del INE sin incluir a la oposición.

Ricardo Monreal Ávila ha dicho públicamente que no es conveniente que la nueva presidencia del INE nazca sólo con el respaldo de Morena, PVEM y PT, mientras los partidos de oposición son excluidos de esa decisión, porque son parte del proceso electoral.

Apostar por el camino de una decisión oficialista de la presidencia del INE implicará la descalificación del árbitro electoral y eso abrirá la puerta a la sospecha de la limpieza del proceso electoral.

Y a la voz de Ricardo Monreal se suma el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, quien a nivel público dejó en claro que el deterioro del INE, provocado por Guadalupe Taddei, exige que la Cámara de Diputados tome una decisión de manera conjunta con todas las fuerzas políticas, porque el árbitro electoral debe contar con la mayor legitimidad posible.

El argumento más sólido que tiene el grupo duro de la llamada Mesa de Alto Nivel es que “vamos a ganar. No los necesitamos”, al hacer referencia a su seguridad plena de que en 2027 van a ganar todo en las urnas y la oposición no tiene espacio para convertirse en un verdadero contrapeso.

La confianza que tiene ese grupo deja ver que para la Mesa de Alto Nivel, en la que participan titulares y/o representantes de Gobernación, Consejería Jurídica, coordinaciones parlamentarias y asesores presidenciales, no se considera importante el costo que tiene para Morena la enorme corrupción del INE.

Más allá de que esta confianza en un triunfo seguro en 2027 muestra que una parte del oficialismo observa a la oposición como un cero a la izquierda y considera que las voces ciudadanas de crítica no son suficientes para inquietarlos, también deja ver que no son capaces de observar lo que ocurre dentro de sus filas.

Virgilio Mendoza, en Colima; Raúl Morón, en Michoacán; Geovanna Bañuelos, en Zacatecas; Jesús Elizondo, en Nuevo León, se han tardado mucho en anunciar su decisión de ir por su propio camino en busca de la gubernatura de sus estados. Por eso, en la Mesa de Alto Nivel no los ven como un verdadero riesgo.

Tampoco son vistos como un peligro los morenistas en Chihuahua que se oponen a la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, y que en la entidad los identifican con el grupo de la senadora con licencia, Andrea Chávez, aunque ella lo niegue. Anuncian boicot y emprenden campañas para resaltar el pasado panista de Pérez Cuéllar para debilitarlo ante la base guinda, pero hasta el momento nada de lo que hacen daña el proyecto de Pérez Cuéllar.

Las protestas que un grupo de morenistas emprendió en los últimos días en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, para llamar a votar en contra de Morena, con el argumento de que la CFE les comenzó a cobrar el servicio de energía eléctrica y el morenismo les había prometido que eso no iba a ocurrir. Tampoco parece ser una señal de alerta para ese grupo de análisis de élite del oficialismo.

Ayer escuchamos que en Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán no tiene ya poder dentro de Morena y el candidato de Morena para la diputación de Centro, será Jorge Bracamontes.

Pero para un grupo morenista nada de eso perturbará su dominio electoral. Parece que vive una realidad diferente a la que todos vemos en el día a día.