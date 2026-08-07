Senado, el feudo de Adán de $56.6 millones

Los hombres y mujeres que integran el Grupo Tabasco en el Senado, que llegaron con Adán Augusto López Hernández para instalarse en los puestos clave de poder dentro de esta Cámara del Congreso de la Unión, representan una nómima anual de, al menos, 56.6 millones de pesos brutos, sin incluir aguinaldos ni otro tipo de prestaciones.

Reacio a hablar con los representantes de la prensa, el senador Adán Augusto López Hernández gusta de caminar por el Patio del Federalismo del Senado mientras se desarrolla la sesión del pleno, y en medio del insistente enjambre de periodistas que busca una declaración, aparecen algunos de esos trabajadores que están ahí porque él lo decidió, ya que no necesariamente trabajan y lo hacen en los lugares para los cuales fueron contratados.

Salvador Caro Cabrera, Miguel Ángel Fonz Rodríguez, Tomás Fernández Torrado, José Antonio Álvarez Macías, Ileana Jiménez Naranjo y Ana Lucía Baduy Valles están adscritos al Centro de Estudios Gilberto Bosques, pero no es posible localizarlos en esas oficinas.

No son los únicos.

Por ejemplo, María Fernanda Ledesma Eriza está contratada como investigadora C en el Instituto Belisario Domínguez, con un sueldo de 98 mil 276 pesos brutos mensuales, pero jamás está en el instituto ni realiza investigación. Ella está en una oficina de la Coordinación de Comunicación Social y es una de las empleadas que cada vez que Adán Augusto camina por el Patio del Federalismo hace acto de presencia para estar pendiente de los pasos del tabasqueño.

Beethoven Chable Ruiz está contratado en el área de Comunicación Social, con un sueldo mensual bruto de 45 mil 170 pesos y, en teoría, debería ser fotógrafo de todo el Senado, pero es un acompañante constante de los pasos de Adán Augusto.

El 3 de febrero de 2026 documenté para Excélsior la existencia de al menos 30 integrantes del Grupo Tabasco de Adán Augusto López Hernández en la estructura del Senado. Ya se fueron cuatro de ellos, pero ahora se conoce que hay todavía más.

Recientemente di a conocer que el subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático, José Antonio Álvarez Macías, fue el responsable de certificar a los policías de Tabasco, justamente en el tiempo en que operó La Barredora, liderada por Hernán Bermúdez, desde su puesto como jefe de la policía estatal y que, de acuerdo con las investigaciones que lo tienen en la cárcel, vinculado a un proceso penal, utilizaba a elementos de la policía de Tabasco para delinquir.

En junio de 2023, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández para ponerse de acuerdo sobre el proceso interno rumbo a la candidatura presidencial de Morena.

Ahí acordaron que quien quedara en segundo lugar de la encuesta iba a ser el poderoso coordinador en el Senado; el tercer lugar sería el poderoso en la Cámara de Diputados.

Al quedar en segundo lugar Marcelo Ebrard iba a ser el hombre de mayor poder en el Senado, pero él declinó, porque estaba inmerso en un proceso interno de inconformidad con la encuesta. El lugar entonces le fue dado a Adán Augusto López Hernández, quien quedó en tercer lugar de las preferencias morenistas.

Así, López Hernández llegó al Senado como el coordinador de los senadores de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política, desde donde desmanteló la estructura de profesionales especializados en diferentes áreas del Senado para colocar a los integrantes de su Grupo Tabasco, que tan sólo en los puestos de mando implicó una nómina mensual de cuatro millones 722 mil 184 pesos brutos, que al año representan 56 millones 666 mil 208 pesos brutos.

El 1 de febrero de 2026 Adán Augusto dejó la Junta de Coordinación Política, después de meses de presión por el escándalo de La Barredora, pero el Grupo Tabasco se quedó con el poder real del Senado, convertido en el feudo del tabasqueño.