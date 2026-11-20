Rehén de estrategias políticas, el Instituto Nacional Electoral (INE) es hoy un factor de unión entre el ala radical de Morena y el PAN: quieren que el oficialismo aplique su mayoría para aprobar la convocatoria a elección de la consejera presidenta del instituto y aplaste así la pluralidad política representada en la Cámara de Diputados.

El miércoles les contaba que convencidos de que en el 2027 Morena ganará “de calle” los puestos de elección popular que se someterán al escrutinio ciudadano, un grupo de integrantes de la llamada Mesa de Alto Nivel del gobierno federal tiene la certeza que una nueva presidencia del INE, nombrada sólo con los votos de Morena, PVEM y PT, es mejor que “permitir” a la oposición “secuestrar” el proceso legislativo.

Fue el mismo miércoles que el coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, anunció que presentarán un juicio de protección de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, a emitir la convocatoria para el proceso de elección de la presidencia del INE.

Así, queda claro que Ricardo Monreal tiene hoy dos presiones, una del PAN y otra de los radicales de Morena, para que emita la convocatoria con la mayoría oficialista y eso implica que tiene que pasar por encima del pluralismo de la Cámara de Diputados cuando el TEPJF le ordene emitir de inmediato la Convocatoria, porque evidentemente no hay consenso para diseñarla entre el oficialismo y los opositores.

El PRI decidió hacerse a un lado definitivamente de este proceso legislativo. Desde la perspectiva de su coordinador en la Cámara, Rubén Moreira, cualquier participación de la oposición legitimará un proceso legislativo que dará pie a la elección de una persona cercana a Morena y eso implicará que el INE se mantendrá como botín morenista.

Es claro que Ricardo Monreal intuye que el PAN lo quiere llevar a una trampa política, para que, al usar sólo los votos del oficialismo para el nombramiento de la nueva presidencia del INE, el panismo tenga una bandera electoral lapidaria sobre Morena: el árbitro electoral no es confiable, por lo tanto, los resultados de la elección de 2027 no serán confiables y Morena se convertirá en el partido que revivió las elecciones fraudulentas del siglo pasado.

Por eso insiste públicamente en que es necesario que el proceso de elección de la nueva presidenta del INE surja del consenso de todas las fuerzas políticas y no sólo de la decisión del oficialismo.

Pero también la respuesta de Monreal de insistir en el consenso y resistirse a usar su mayoría aplastante es vista por diversos analistas y actores políticos opositores como una forma de forzar la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta del INE, ya que ella es una de las personas más cercanas al exgobernador morenista de Puebla, Sergio Salomón y puede garantizarle al oficialismo una elección de Estado, según algunos dirigentes panistas.

La presencia de Blanca Cruz García es una contradicción política del propio morenismo, porque mediáticamente se esfuerzan por “demostrar” que Guadalupe Taddei y sus corruptelas son responsabilidad del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, porque era presidente del Consejo General del Instituto que la nombró presidenta del Instituto Electoral de Sonora, pero al mismo tiempo ven bien a Blanca Cruz, que también fue nombrada por el Consejo General encabezado por Córdova como presidente del Instituto Electoral de Puebla.

No hay duda. El INE es hoy rehén de las estrategias políticas del oficialismo y de una parte de la oposición.

A mí no me gustan las aplanadoras legislativas. A mí me gusta mucho que la pluralidad política dialogue y se entienda, pero también me incomoda que las estrategias pesen más que la responsabilidad con la República.

¿Quién ganará? No lo sé.

Sólo tengo la certeza de que perderemos todos los ciudadanos que creemos en el poder del voto libre, secreto y contado con pulcritud.