Entre más pasa el tiempo y siguen hablando los morenistas, más me convenzo de que tienen toda la intención de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirlo en un árbitro a su medida, tal y como hicieron con el Poder Judicial Federal (PJF).

La estrategia es la misma. Primero, vender la idea de que la institución está podrida desde hace mucho tiempo, cuesta una barbaridad de dinero y debe reformarse a fondo. Luego, infligir el golpe mortal. Así le hicieron con el PJF, incluyendo la Suprema Corte. En ese mismo sendero van con el INE aprovechando el escándalo de corrupción de Taddei.

Y es que los morenistas tienen un viejo agravio con el INE. Están convencidos —es un artículo de fe entre ellos— que la institución fue la responsable de que López Obrador perdiera las elecciones presidenciales en 2006 y 2012. Cuando finalmente ganó en 2018, argumentaron que lo hicieron a pesar del INE.

No es sorpresa que, desde que llegaron al poder, han tratado de destruir a esa institución que consideran maldita.

López Obrador lo intentó dos veces y dos veces fracasó.

Primero con su Plan A de reforma electoral. En esa ocasión, el que salvó al INE fue la oposición que en ese entonces tenía los votos para bloquear la enmienda constitucional propuesta por el Presidente.

Luego vino el Plan B, donde Morena trató de reformar por medio de una ley secundaria que contravenía la Constitución. El que salvó al INE en este segundo intento fue la Suprema Corte de Justicia al declarar inválida la reforma por las graves violaciones al procedimiento legislativo con el que Morena y sus aliados la habían aprobado.

Fracasados los planes A y B, AMLO anunció el C: conseguir la mayoría calificada en ambas cámaras en la elección de 2024 y, así, tener los votos para hacer reformas de gran calado, incluyendo la electoral.

Ya le tocó a Sheinbaum presentarla. En esta tercera ocasión quien salvó al INE fueron los dos partidos minoritarios de la coalición oficialista, el Verde y PT, porque dicha reforma perjudicaba los intereses de las cúpulas partidistas.

El INE, por tanto, se ha convertido en una especie de némesis de Morena: un enemigo histórico que ha resultado imbatible. Hasta ahora…

Porque vaya que se la tienen jurada. Con todo y que ya habían colonizado a ese instituto (Morena contaba con una mayoría de seis de los once consejeros que consistentemente votaban a favor de decisiones que favorecían al partido gobernante), no habían renunciado a destruir al árbitro electoral que, según ellos, los ha agraviado tanto. En este sentido, Sheinbaum ya anunció que enviará una nueva iniciativa de reforma electoral después de las elecciones de 2027.

Previsiblemente, intentarán destruir de nuevo al INE para poner a un nuevo árbitro a su medida.

¿Quién podrá impedirlo en esta cuarta ocasión?

La primera opción es la oposición. Si PAN, PRI, MC y Somos ganan más de un tercio de los diputados, y ninguno se vende a-posteriori al oficialismo como ocurrió con tres senadores después de las elecciones de 2024, se tendrían los votos para bloquear cualquier reforma constitucional. De ahí que los resultados de las elecciones del año que entra serán fundamentales para el futuro del INE.

La Presidenta podría tratar, como AMLO, de destruir al INE por medio de una ley secundaria que contradijera a la Constitución. Si la oposición tiene más de un tercio de los diputados podría promover una acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el plan B, Morena ahora controla la Corte. Nula probabilidad que los ministros echen para atrás una ley propuesta por la Presidenta, aunque fuera inconstitucional.

Así que no podemos confiar en esta institución como posible salvadora del INE. Como tampoco podemos hacerlo en el PT y el Verde. La Presidenta podría sacar de su reforma los aspectos que perjudican a las dirigencias de esos partidos y dejar las relacionadas con el INE. Dándoles algunos dulcecitos a sus rémoras, podrían acabar votando a favor de una reforma que construya un nuevo árbitro a la medida de Morena.

Movilizaciones ciudadanas, como la que se está organizando para el 6 de diciembre, podrían subir el costo para el oficialismo de desaparecer al INE.

De los poderes fácticos (empresarios, sindicatos, las ONG, medios, etcétera) no podemos esperar mucho porque varios ya están muy acomodados con el régimen.

Así que lo único que pude salvarnos de la destrucción del INE es que a la oposición la vaya bien en las elecciones federales de 2027, con el riesgo de que la Presidenta pueda irse por un camino tipo plan B de AMLO ahora que ya controlan por completo a la Suprema Corte.

Me choca decirlo, pero parece que la cuarta sí será la vencida.

X: @leozuckermann