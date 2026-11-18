Morena y sus aliados, el PT y el Verde, ya escogieron a sus candidatos en los 17 estados donde habrá elecciones de gobernador el año que viene. Los han denominado coordinadores de conceptos rimbombantes para darle la vuelta a la ley electoral que prohíbe los actos anticipados de campaña. Hasta ahora, este proceso de selección había salido bien. Salvo uno que otro berrinche de los perdedores, todos se habían tragado el sapo y aceptado su derrota.

Sin embargo, comienzan a aparecer pequeñas fisuras que podrían convertirse en fracturas en las próximas semanas.

El caso más sonado es Michoacán.

Morena designó como candidato a Carlos Torres, exfiscal estatal y cercano al gobernador Alfredo Ramírez. El Verde apoyó esta decisión. Sin embargo, el PT la rechazó manteniendo su apoyo al senador Raúl Morón, quien es morenista.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales petistas, ha cuestionado la transparencia de la encuesta con la que Morena seleccionó a Torres. Por su parte, Morón sostiene que los resultados fueron manipulados para favorecer al grupo del gobernador.

El 12 de noviembre, Sandoval aseguró que Morena había aceptado realizar una segunda encuesta. Al día siguiente, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lo desmintió categóricamente y afirmó que no existía tal acuerdo.

Morena difícilmente aceptará una nueva encuesta porque estaría abriendo una Caja de Pandora. Si lo hacen en Michoacán, potencialmente podrían venir demandas de hacerlo en otros estados, complicando el panorama electoral. Los morenistas lo saben y, por eso, rechazan esta posibilidad.

Mientras tanto, el PT ya nombró a Morón como “coordinador estatal de Afiliación”, abriendo la posibilidad de postularlo por su cuenta.

Todo esto podría terminar en una ruptura definitiva del PT y Morena en Michoacán con dos candidaturas surgidas de la coalición oficialista, lo cual dividiría este voto beneficiando a quien seguramente será la candidata de la oposición, Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, el alcalde asesinado.

En Nuevo León ocurrió algo muy raro. Morena nombró su candidata a la que quedó en un lejano cuarto lugar en las pasadas elecciones de gobernador en 2021: Clara Luz Flores. Esta designación provocó el rechazo de los derrotados y abrió la posibilidad de que el PT y el Verde compitan por separado.

Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes cuestionaron públicamente el resultado del proceso interno. La primera incluso anunció la formación de un movimiento político propio.

El dirigente estatal del Verde ha declarado que su partido podría competir sin Morena y señaló a Fernández como una alternativa para la gubernatura.

Por su parte, el dirigente petista declaró que existía un acuerdo nacional para realizar una nueva encuesta entre él y Flores con una metodología acordada por ambos partidos. También advirtió que podrían competir solos o con otra fuerza política.

Los intentos de reconciliación han fracasado.

Si se divide la coalición oficialista, los beneficiarios serían alguno de los dos candidatos que, según las encuestas, podrían ganar la elección: Mariana González, esposa del actual gobernador, Samuel García, quien quiere que lo suceda como gobernador, y Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, que iría en una alianza opositora del PRI con el PAN.

En Chihuahua, el candidato será Cruz Pérez Cuéllar, quien dejó en el camino a Andrea Chávez. Existe un desacuerdo entre el Verde, que respaldó al primero, y el PT, que quería a la segunda. Este partido no ha anunciado una posible ruptura, como en el caso de Michoacán, pero ha dejado abierta la posibilidad de una candidatura diferente de Morena.

El senador y exgobernador Javier Corral, cercano a Chávez, ha acusado a Pérez de mantener vínculos políticos con el grupo del exgobernador César Duarte (del PRI) y de la gobernadora Maru Campos (del PAN). Corral llegó a declarar que no respaldaría su candidatura y se especula que incluso podría abandonar la bancada morenista en el Senado.

Morena ha intentado contener las inconformidades. A Chávez, identificada con el grupo de Adán Augusto López, le dieron de premio de consolación la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha reconocido la existencia de inconformidades en Chihuahua, entre ellas las del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, quien acusó al candidato morenista de “sectarismo” y alertó del riesgo de una posible derrota electoral.

Aparecen, pues, algunas fisuras que podrían convertirse en fracturas si Morena no hila fino para apaciguar a los perdedores que se rehúsan a tragarse el sapo de la derrota.

X: @leozuckermann