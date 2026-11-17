Era inevitable escribir sobre el escándalo de Jensen Huang, fundador de Nvidia y uno de los empresarios más influyentes de la inteligencia artificial. Una historia que mezcla infidelidades, sospechas de espionaje, investigaciones y su salida de la compañía, dignos de una serie de Netflix. Pero, más allá del morbo, hay una pregunta que me interesa mucho más: ¿cómo cambia la capacidad de juicio de una persona cuando acumula fama, riqueza o poder?

El psicólogo Adam Galinsky, reconocido por sus investigaciones sobre el poder y su influencia en el comportamiento humano, demostró que ejercerlo puede reducir nuestra capacidad para comprender las perspectivas y emociones de los demás. Otros estudios encontraron que quienes ocupan posiciones de autoridad tienden a desestimar incluso los consejos de los expertos. El éxito puede volvernos menos receptivos a la información que necesitamos para tomar buenas decisiones.

El médico y político británico David Owen denominó síndrome de hubris al cambio de personalidad que puede surgir del ejercicio prolongado del poder, incluyendo grandiosidad, desprecio por las críticas, impulsividad y una confianza desproporcionada en el propio juicio. El término proviene de la antigua Grecia, donde la hybris representaba la desmesura y la arrogancia de quienes se creían por encima de sus propios límites.

Las escuelas de negocios han documentado las consecuencias de este fenómeno. IMD, en Suiza, estudió el caso de Adam Neumann, fundador de WeWork, cuyo comportamiento errático y los conflictos de gobierno corporativo contribuyeron al desplome de una empresa que llegó a estar valorada en 47 mil millones de dólares. También analizó el ascenso y la caída de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, quien prometió revolucionar los análisis de sangre con una tecnología cuyas capacidades nunca pudo demostrar.

A esto se suma lo que podríamos llamar el efecto “portada de revista”: cuando un CEO es celebrado como un visionario, aparece en las portadas y encabeza los rankings de los mejores líderes del mundo, su reputación puede convertirse en una forma de autoridad incuestionable. ¿Qué consejo de administración se atreve a contradecir a quien todos consideran un genio? El problema comienza cuando la admiración sustituye a la supervisión y el éxito se convierte en una licencia para no rendir cuentas.

Pensemos ahora en la práctica médica. Un cirujano experimentado necesita seguridad, liderazgo y capacidad para decidir bajo presión. En los hospitales se bromea con el famoso “ego del cirujano”, una clasificación informal en la que los neurocirujanos suelen llevarse, con honores, el primer lugar. Pero ¿qué sucede cuando la confianza se transforma en una sensación de invulnerabilidad?

Una revisión científica publicada en Healthcare en 2019 describió cómo algunos profesionales de anestesia llegan a creer que sus conocimientos farmacológicos los protegen de desarrollar adicciones a los mismos medicamentos que administran a sus pacientes. En 2021, en Anaesthesia and Intensive Care, el anestesiólogo Colin Baird relató cómo su prestigio profesional contribuyó a que sus colegas no cuestionaran las conductas que ocultaban su adicción al fentanilo. Dos ejemplos de un mismo riesgo: creer que la experiencia nos hace inmunes al error y que la reputación nos coloca por encima del escrutinio. En medicina, estas creencias pueden tener consecuencias irreversibles.

¿Cómo prevenirlo? evaluaciones independientes, espacios donde disentir no implique represalias, decisiones compartidas y personas capaces de decirnos aquello que no queremos escuchar. Pero eso no basta. Como suele decirme mi psiquiatra, siempre hay algo que analizar. Quienes alcanzan elevados niveles de éxito, deberían atender su salud mental de manera sistemática, no solamente cuando aparece una crisis. No como un privilegio ni como una señal de debilidad, sino como un acto de responsabilidad hacia quienes dependen de sus decisiones.

Y si usted que me lee es empresario, directivo, médico o goza de prestigio y autoridad sobre otros, antes de juzgar a J. Huang, pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que se sometió a una crítica mordaz o atendió formalmente su salud mental?