¿Y la política en Israel?

Lo sucedido el pasado 27 de octubre en Israel conlleva una alta relevancia en el mapa geopolítico mundial. Las elecciones parlamentarias mostraron claramente el rechazo de gran parte de la población hacia la política desarrollada por su primer ministro, Benjamin Netanyahu. La participación definitiva fue del 77.9% de las y los electores, con un total de 5,716,665 votos. Resulta importante recordar cómo se conforma el Parlamento israelí, denominado Knesset, propio de un sistema de democracia parlamentaria. Es unicameral; se encuentra integrado por 120 diputadas y diputados, electos por periodos de cuatro años, por lo que para obtener la mayoría absoluta se requieren 61 escaños. La gente vota por listas de partidos políticos y no por candidatos o candidatas individuales.

Netanyahu inició su liderazgo del partido denominado Likud en marzo de 1993, hasta 1999, para retomar su dirigencia de 2005 a la fecha. Se trata de una agrupación de derecha nacionalista, fundada en 1973 y que llegó al poder por primera vez en 1977, constituyéndose como una de las principales fuerzas políticas de Israel. En la legislatura que concluye, el bloque liderado por Likud contaba con 68 diputados, situación que, como se ha dicho, le brindaba la mayoría absoluta; sin embargo, ésta se perdió, ya que disminuyó 15 escaños para quedar en 53, según los resultados de los comicios. No obstante, es necesario señalar que el Likud continúa siendo la primera fuerza política del país, con 27 diputadas y diputados.

Otro partido de oposición, con una importante representación social, es el llamado Yashar, ubicado en el centro político y encabezado por Gadi Eisenkot, militar y político. Esta agrupación forma parte del bloque opositor al gobierno actual, conformado por cuatro partidos en total, que obtuvieron 48 diputados; tan sólo el de Eisenkot consiguió 21 escaños.

Las cifras señaladas anteriormente podrían traducirse en que Benjamin Netanyahu deje de gobernar; sin embargo, el sistema político israelí admite negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para generar mayorías.

El escenario es claro: ni Netanyahu ni Eisenkot tienen el camino libre para alcanzar una mayoría absoluta, por lo que deberán negociar con las distintas fuerzas políticas. Cabe mencionar que el escenario israelí se conforma por agrupaciones de derecha, de izquierda, ultraortodoxas judías y árabes.

Un dato que ha llamado la atención es el error que se presentó en las encuestas de salida durante la jornada electoral. Los resultados proyectados indicaban que el bloque opositor había logrado entre dos y tres escaños por encima del oficialista, situación que se revirtió para quedar como se señaló anteriormente. Otro factor, al cierre de esta columna (3 de noviembre), es que tanto Netanyahu como dirigentes del Likud han denunciado posibles irregularidades electorales, especialmente las relacionadas con el sufragio de las y los ciudadanos árabes, al grado de considerar la intromisión de organizaciones extranjeras. Sin embargo, la autoridad electoral ha rechazado las acusaciones y descartado la posibilidad de anular los comicios.

El 4 de noviembre serán entregados los resultados de las votaciones al presidente Isaac Herzog, para que el día 10 quede instalada la nueva Knesset, la vigésima sexta en la historia de Israel.

Estas fueron las primeras elecciones celebradas después de los ataques terroristas del movimiento extremista Hamás, ocurridos el 7 de octubre de 2023, y de la posterior respuesta de Israel mediante operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán, por lo que podrían representar una clara radiografía del sentir de la población al sufragar. Un serio cuestionamiento al actual gobierno se refiere a las fallas de seguridad que permitieron tales ataques, a lo que se agrega una exigencia adicional: la falta de rendición de cuentas sobre decisiones gubernamentales, así como el incremento en el costo de la vida y las exenciones del servicio militar para determinados sectores de la comunidad judía ortodoxa.

Para concluir, en esta ocasión, nuestra Área común, una frase atribuida a George Washington: “Si no somos capaces de adquirir sabiduría a través de la experiencia, difícilmente podremos encontrarla en otro lugar”.