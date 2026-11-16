Sobre los latinos que llegan

Seguramente usted ya estará suficientemente enterado, después de escuchar y leer en distintos medios, de los resultados de las elecciones en Estados Unidos (EU), por lo que no pretendo proporcionarle más información de la ya analizada por los expertos. Únicamente, y de manera general, me gustaría confirmar cómo quedó conformado el mapa de ambas cámaras legislativas de EU. Respecto a la Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados federal, pero con un total de 435 curules, quedó integrada por 255 diputadas y diputados del Partido Demócrata, frente a 163 del Republicano; se encuentran pendientes de definir 17 escaños. En relación con la Cámara alta, de un total de 100 senadoras y senadores, el resultado fue de 54 para el Demócrata, 44 para el Republicano y dos independientes, pero aliados a los demócratas (información obtenida al cierre de esta columna, 11 de noviembre).

Sin embargo, mi intención es presentarles a las y los lectores una breve síntesis de algunas figuras latinas que, por primera ocasión, llegaron a ocupar estos espacios de representación, haciendo historia tanto para EU como para quienes compartimos ese origen.

Empecemos con el primer gobernador latino electo en California: Xavier Becerra (Partido Demócrata). Hijo de mexicanos, nacido en 1958, estudió derecho y cuenta con una trayectoria política de más de 35 años. Fue legislador estatal y fungió como fiscal general de California. Durante la administración de Joe Biden fue titular de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos.

La primera mujer latina gobernadora de Texas, por el Partido Demócrata, es Gina Hinojosa. También hija de padres mexicanos. Abogada por la Universidad George Washington, tiene 52 años. Igualmente por el Partido Demócrata, Denise Powell fue electa como la primera representante federal de origen latino del segundo distrito de Nebraska. Es hija de inmigrantes de Cuba y Chile, creció en Miami y cursó la licenciatura en comunicación en una universidad de esa ciudad.

Bobby Pulido… está usted en lo correcto: el reconocido exponente de la música tex-mex incursionó en la política, igualmente por el Partido Demócrata. Ganó el distrito 15 de Texas. Padre de cuatro hijos, emprendió y creó una empresa establecida en el sur del estado que ahora representará. Probablemente no sea el último cargo político en el que lo veamos durante los próximos años.

Por el distrito 13 de la Cámara de Representantes, correspondiente a Nueva York, ganó Darializa Ávila Chevalier; mientras que, por el distrito 8 de Colorado, triunfó Manny Rutinel. Ambos de 32 años y son hijos de inmigrantes dominicanos. Darializa cursa actualmente un doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es importante subrayar que ganó su distrito con 88% de los votos y es la primera mujer en representarlo. Por su parte, Manny cuenta con una maestría en economía aplicada por la Universidad Johns Hopkins y se graduó en derecho por la Universidad de Yale. Derrotó a Gabe Evans, republicano que buscaba reelegirse. Ambos son considerados parte de una nueva generación de figuras políticas.

Por motivos de espacio en esta columna, resulta imposible mencionar a cada una de las políticas y los políticos latinos que triunfaron en las recientes elecciones. Sin embargo, en términos generales, me interesa puntualizar que estos comicios fueron históricos para ese grupo minoritario en la Unión Americana. El resultado se traduce en una presencia más activa y un papel de mayor relevancia dentro de la vida pública de ese país. Al cierre de la presente columna, en la Cámara de Representantes, por el Demócrata, ganaron 14 legisladoras y legisladores de origen latino, mientras que, respecto al Republicano, aún no ha sido posible determinar la cifra correspondiente. En el Senado, la representación quedó integrada por cuatro senadoras y senadores latinos del Demócrata y dos del Republicano.

Vale la pena dar seguimiento a la política que adoptará EU con esta nueva conformación de ambas cámaras, en distintos ámbitos que impactan tanto a la población de ese país como a la nuestra.

Y para concluir esta Área común, surge la pregunta: ¿cuándo un mimo muere, se guarda un minuto de ruido?