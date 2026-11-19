Lo malo que no tenemos duda de cuando lo experimentamos; acerca de lo bueno adquirimos seguridad (…) sólo por el rodeo del mal.

Hans Jonas

Nos enfrentamos a algo más que a una crisis de un partido, que a una crisis de gobierno, que al fracaso de un proyecto, si es que alguna vez lo hubo. Nos enfrentamos a una crisis de Estado. Ciertamente, dejamos atrás un sistema con estabilidad, con presidencialismo exacerbado y con partido hegemónico, pero no hemos sido capaces de reemplazarlo con otro que sea funcional. Nuestra transición tuvo tránsfugas que se adaptaron con gran habilidad a los nuevos tiempos. No tuvo conversos que asumieran deberes.

En los últimos días hemos sido testigos de un fascinante contraste entre dos líderes mundiales. Uno, con un principio ostentoso, sustentado en el dinero y la fuerza: aquí mando yo porque tengo el poder. El otro, con un principio sencillo, sustentado en el convencimiento y en la espiritualidad: traigo un mensaje de amor. Son dos posturas incompatibles. Están en los extremos. Es la lucha del interés individual en contra del ideal solidario.

Hay muchas causas que explican la derrota de Donald Trump. Una de ellas es su confrontación con el papa León XIV. Dos líderes políticos fáciles de distinguir. Lo percibió el ciudadano y procedió en consecuencia. Los resultados nos hacen recuperar la esperanza. Los valores valen y se incorporan a las conductas para mejorar la convivencia.

No se puede negar que ese dilema para enfrentar nuestra realidad lo está viviendo México. Dejemos ya esas sandeces de izquierda y derecha. Ese discurso hueco cargado de frustración y resentimiento. Hoy el reclamo es la congruencia.

Todo político debe tener un mensaje, de su habilidad para concebirlo y transmitirlo depende su desempeño. Huelga decir que desde hace muchos lustros en nuestra vida pública no sabemos a qué atenernos. Hay un ruido ensordecedor, pero sin asideros confiables. Lo más urgente es inocular confianza y credibilidad a nuestras palabras. Menudo desafío, pero imposible no darle la cara.

Retornemos a la crisis del Estado. La diferencia con otras situaciones graves es que hoy tenemos instituciones seriamente dañadas, empezando por los tres órganos del poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus patológicos síntomas son el tema cotidiano.

La administración pública está atrofiada en todas sus áreas. Los servicios han dejado de ser confiables. La primera tarea es no negarse al encuentro. Es una infamia del supuesto servidor público soslayar sus responsabilidades. Es faltar a la más democrática obligación: atender.

La pregunta obligada es cómo evitar hacer daño desde el poder o, al menos, cómo disminuirlo. Lo que brinca de inmediato es cumplir la ley. Ceder a la tentación de darle prioridad a las partes sobre el todo trastoca el sentido de la justicia.

Soy un convencido de la participación de la mujer, pero no estoy de acuerdo en que estimular su involucramiento dañe el trabajo social. ¿Por qué tenemos que etiquetar los cargos públicos con la paridad de género? Tenemos carencias graves de aspirantes íntegros y si a eso agregamos requisitos absurdos, el deterioro será mayor. El Poder Legislativo tiene una delicada responsabilidad: quién debe dirigir el INE. ¿Por qué debe ser una mujer? La señal desconcierta.

León XIV externó una idea para indicarnos por dónde empezar: “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”. Un pensamiento de auténtica raigambre política. Rechazar toda voz disidente porque no es de nuestro agrado es la peor actitud de un gobernante. Sumar voluntades firmes es la esencia del quehacer cotidiano, no lo que nos dicen las encuestas.

La diferencia entre hacer el mal o el bien es que en el primero, los daños son inmediatos, mientras en el segundo sus beneficios tardan en manifestarse. Por eso hay que tener mirada de horizonte. León XIV lo confirmó en su gira a Latinoamérica. Cosechó lo que sembró.